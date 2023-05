京王プラザホテル(東京都新宿区)は6月1日から、「スイーツコレクションwith すみっコぐらし」を、2階オールデイダイニング「樹林」で開催する。期間は8月31日まで。

スイーツコレクションwith すみっコぐらし

同イベントは、「すみっコぐらし」 初のホテルでのスイーツブッフェとなる。期間中は、わくわくするようなフルーツバケーションをテーマに、すみっコたちがプールで遊んだり、美味しそうなフルーツに囲まれてくつろぐ楽しいバケーションを、スイーツや店内装飾で表現する。

人気キャラクターのイメージを、パティシエが美味しく仕上げたスイーツを用意。「バカンス中のぺんぎん? みたいな抹茶ロールケーキ」、とかげカラーの「泳ぎじょうずなとかげのうきわドーナツ」、シュー生地の中にオレンジショコラクリーム、クラムをまぶしてとんかつを表現した「オレンジショコラのとんかつシュークリーム?」など。パティシエ特製デザートプレートもおすすめとのこと。

トロピカル気分が楽しめるまるでメロンのようなケーキや、みずみずしいフルーツタルト、涼やかなフツールポンチなど色鮮やかなスイーツも用意する。

スイーツコレクションwith すみっコぐらし 提供メニュー一例

料金は、ドリンク付(コーヒー、紅茶、ソフトドリンク 各種)で大人6,000円、小人(4歳~小学生)4,000円。3歳以下は無料。

イベント限定の2つのスペシャルプランも用意した。「スペシャルテーブル オリジナルトートバッグ付きプラン」(席数限定)は、なぜか落ちつくすみっこ席のプラン。テーブルにはフルーツバケーションをイメージしたかわいらしい卓上オブジェをセットする。すみっコたちと一緒に食事、撮影もできる。平日・数量限定プランと同様のオリジナルトートバッグ付き。料金は大人9,000円、小人4,500円(4歳~小学生。オリジナルトートバッグはなし)。

「オリジナルトートバッグ付きプラン」(平日・数量限定)は、すみっコぐらしのみんながフルーツバケーションを楽しんでいるカラフルなイラストが入ったオリジナルトートバッグ付きのプラン。料金は大人8,000円。時間は、15:00~17:00(L.O.16:30)、15:30~17:30(L.O.17:00)。

オリジナルトートバッグ

5月9日から、WEB予約限定でスペシャルテーブルプラン先行予約を開始(ホテル・メルマガ会員様、公式LINEお友だち)。5月10日から、WEB予約限定で他プラン先行予約開始(ホテル・メルマガ会員様、公式LINEお友だち)。5月11日の12:00から、一般予約を開始する。

(c)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.