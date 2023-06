モスフードサービスは8月2日、「すみっコぐらし」とコラボレーションしたグッズと、販売額相当の"お食事補助券"が入った「サマーラッキーバッグ」(3,500円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)で販売する。

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボし、「ひんやり夏をすごそう」をテーマにしたオリジナルグッズを提供する。コラボグッズは、モスバーガーと「すみっコぐらし」のオリジナルイラストをあしらった4種類の雑貨。

食材などをひんやり保管しておけて、ランチやちょっとしたピクニックにも使える「保冷トートバッグ」、見た目に涼し気なクリア仕様で、首から下げて使用できる「クリアマルチケース」、ペットボトルの持ち運びに便利で保冷効果もある「ボトルホルダー」、水に濡らして首に巻くと涼しく過ごすことができる「冷感タオル」と、暑い夏に大活躍するアイテムを用意している。

保冷トートバッグ

クリアマルチケース

ボトルホルダー

冷感タオル

「お食事補助券 3,500円相当(500円×7枚綴り)」も一緒に、すみっコぐらしデザインの専用袋に入れて提供する。お食事補助券の有効期限は2023年10月末まで。

専用バッグ

「サマーラッキーバッグ」は数量限定で、販売は1人5個まで。受取期間は8月2日~2023年8月10日となっている。(なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なる)

また、7月6日9時~7月23日の間、WEBでの事前予約を行う。(予約期間になくなる場合もあり) 予約は1人5個まで。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.