17日に生放送される読売テレビの大型音楽番組『カミオトー上方音祭(かみがたおとまつり)ー』(12:53〜17:00 ※関西ローカル)の披露曲が10日に発表された。
今年で3回目を迎える『カミオト』には、関西にゆかりの20組以上のアーティストが出演。歌やトーク、音楽にまつわるさまざまな特別企画で4時間超えの生放送を盛り上げる。トークナビゲーターは、海原やすよ ともこが担当。Aぇ! groupは、昨年に引き続き2回目のスペシャルサポーターを務める。総合司会は読売テレビの澤口実歩アナウンサー、佐藤佳奈アナウンサー、アーティストの聖地を巡る企画の中継ナビゲーターをお笑いコンビのニューヨークが担当が担当する。
スペシャル企画として、松平健の代表曲「マツケンサンバII」とAぇ! groupのリーダー小島健の「コジケンサンバ」のコラボパフォーマンスも発表された。また海原やすよ ともこが生放送で出演アーティストの素顔に迫るトーク企画「カミフォト」には、関ジャニ∞、なにわ男子、NiziU、MISAMO(TWICE)がインタビュー出演する。
披露曲は以下の通り。
■カミオト出演アーティスト(※VTR歌唱含む)
- INI「FANFARE」
- Aぇ! group(関西ジャニーズ Jr.)「PRIDE」
- NMB48「青春のラップタイム 2023」「ナツオトメドレー」 ※女性アイドルメドレー
- 岡崎体育「Knock Out」
- 関西ジャニーズ Jr.(Lil かんさい/Boys be/AmBitious)「ナツオトメドレー」 ※関西ジャニーズメドレー
- キュウソネコカミ「いいわけ/シャ乱 Q」 ※ナツオト
- JO1「Trigger」
- s**t kingz「Oh s＊＊t!! feat. SKY-HI」「ナツオトメドレー」※関西の名曲ダンスメドレー
- ジャニーズ WEST「しあわせの花」
- ジャニーズ WEST×Aぇ! group(関西ジャニーズ Jr.)「証拠」
- SCANDAL「Line of sight」
- Da-iCE「ダンデライオン」
- DA PUMP「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」
- Da-iCE - DA PUMP 「ダンデライオン」 「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」
- DA PUMP × シノビー「シノビーのうた」
- 西川貴教「Never say Never」※地元とSPコラボ
- 乃木坂46(5期生)「心にもないこと」「ガールズルール」※地元とSPコラボ
- PUFFY「愛のしるし」「サーキットの娘」※地元とSPコラボ
- BE:FIRST「Smile Again」
- BiSH「Bye-Bye Show」
- FANTASTICS「PANORAMA JET」
- 松平健 × 小島健「マツケンサンバII×コジケンサンバ with 腰元ダンサーズ＆関西ジャニーズ Jr.」
- ヤバイTシャツ屋さん「ハッピーウェディング前ソング（2年以内に別れない Ver.)」※テレビ初披露
■ナツオトメドレー 女性アイドルソング(NMB48)
- スマイル・フォー・ミー(河合奈保子)/上西怜
- 渚のバルコニー(松田聖子)/渋谷凪咲
- 17才(森高千里)/小嶋花梨
- Body & Soul(SPEED)/瓶野神音・坂田心咲・塩月希依音・平山真衣
- 恋愛レボリューション 21(モーニング娘。) /安部若菜・石田優美・泉綾乃・加藤夕夏・川上千尋・貞野遥香・新澤菜央・隅野和奏・出口結菜・原かれん・前田令子・山本望叶
■ナツオトメドレー 関西ジャニーズソング(関西ジャニーズ Jr.)
- ズッコケ男道(関ジャニ∞)/Lil かんさい
- 初心 LOVE(なにわ男子)/Boys be
- Big Shot!!(ジャニーズ WEST)/AmBitious
- ジェットコースター・ロマンス(Kinki Kids)/Lil かんさい、Boys be、AmBitious
■関西のバンド曲カバー
- いいわけ(シャ乱 Q)/キュウソネコカミ
■ナツオトメドレー 関西の名曲ダンス
- やっぱ好きやねん(やしきたかじん)/s**t kingz
- Hey Hey おおきに毎度あり(SMAP)/s**t kingz
- ええねん(ウルフルズ)/ s**t kingz
■『カミオトー前夜祭ー』 (16日25:29～※関西ローカル)出演アーティスト ※VTR 歌唱を含む
- asmi「ドキメキダイアリー」
- 新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
- Awesome City Club「アイオライト」
- Klang Ruler「飛行少女」
- ZILLION「EMO」
- すりぃ「エゴロック」
- DXTEEN「Brand New Day」
- フォーエイト48「バイバイ、またね」
- MAZZEL「Vivid」
- 有華「Baby you」