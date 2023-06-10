17日に生放送される読売テレビの大型音楽番組『カミオトー上方音祭(かみがたおとまつり)ー』(12:53〜17:00 ※関西ローカル)の披露曲が10日に発表された。

  • ジャニーズWEST

今年で3回目を迎える『カミオト』には、関西にゆかりの20組以上のアーティストが出演。歌やトーク、音楽にまつわるさまざまな特別企画で4時間超えの生放送を盛り上げる。トークナビゲーターは、海原やすよ ともこが担当。Aぇ! groupは、昨年に引き続き2回目のスペシャルサポーターを務める。総合司会は読売テレビの澤口実歩アナウンサー、佐藤佳奈アナウンサー、アーティストの聖地を巡る企画の中継ナビゲーターをお笑いコンビのニューヨークが担当が担当する。

スペシャル企画として、松平健の代表曲「マツケンサンバII」とAぇ! groupのリーダー小島健の「コジケンサンバ」のコラボパフォーマンスも発表された。また海原やすよ ともこが生放送で出演アーティストの素顔に迫るトーク企画「カミフォト」には、関ジャニ∞、なにわ男子、NiziU、MISAMO(TWICE)がインタビュー出演する。

披露曲は以下の通り。

■カミオト出演アーティスト(※VTR歌唱含む)

  • INI「FANFARE」
  • Aぇ! group(関西ジャニーズ Jr.)「PRIDE」
  • NMB48「青春のラップタイム 2023」「ナツオトメドレー」 ※女性アイドルメドレー
  • 岡崎体育「Knock Out」
  • 関西ジャニーズ Jr.(Lil かんさい/Boys be/AmBitious)「ナツオトメドレー」 ※関西ジャニーズメドレー
  • キュウソネコカミ「いいわけ/シャ乱 Q」 ※ナツオト
  • JO1「Trigger」
  • s**t kingz「Oh s＊＊t!! feat. SKY-HI」「ナツオトメドレー」※関西の名曲ダンスメドレー
  • ジャニーズ WEST「しあわせの花」
  • ジャニーズ WEST×Aぇ! group(関西ジャニーズ Jr.)「証拠」
  • SCANDAL「Line of sight」
  • Da-iCE「ダンデライオン」
  • DA PUMP「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」
  • Da-iCE - DA PUMP 「ダンデライオン」 「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」
  • DA PUMP × シノビー「シノビーのうた」
  • 西川貴教「Never say Never」※地元とSPコラボ
  • 乃木坂46(5期生)「心にもないこと」「ガールズルール」※地元とSPコラボ
  • PUFFY「愛のしるし」「サーキットの娘」※地元とSPコラボ
  • BE:FIRST「Smile Again」
  • BiSH「Bye-Bye Show」
  • FANTASTICS「PANORAMA JET」
  • 松平健 × 小島健「マツケンサンバII×コジケンサンバ with 腰元ダンサーズ＆関西ジャニーズ Jr.」
  • ヤバイTシャツ屋さん「ハッピーウェディング前ソング（2年以内に別れない Ver.)」※テレビ初披露

■ナツオトメドレー 女性アイドルソング(NMB48)

  • スマイル・フォー・ミー(河合奈保子)/上西怜
  • 渚のバルコニー(松田聖子)/渋谷凪咲
  • 17才(森高千里)/小嶋花梨
  • Body & Soul(SPEED)/瓶野神音・坂田心咲・塩月希依音・平山真衣
  • 恋愛レボリューション 21(モーニング娘。) /安部若菜・石田優美・泉綾乃・加藤夕夏・川上千尋・貞野遥香・新澤菜央・隅野和奏・出口結菜・原かれん・前田令子・山本望叶

■ナツオトメドレー 関西ジャニーズソング(関西ジャニーズ Jr.)

  • ズッコケ男道(関ジャニ∞)/Lil かんさい
  • 初心 LOVE(なにわ男子)/Boys be
  • Big Shot!!(ジャニーズ WEST)/AmBitious
  • ジェットコースター・ロマンス(Kinki Kids)/Lil かんさい、Boys be、AmBitious

■関西のバンド曲カバー

  • いいわけ(シャ乱 Q)/キュウソネコカミ

■ナツオトメドレー 関西の名曲ダンス

  • やっぱ好きやねん(やしきたかじん)/s**t kingz
  • Hey Hey おおきに毎度あり(SMAP)/s**t kingz
  • ええねん(ウルフルズ)/ s**t kingz

■『カミオトー前夜祭ー』 (16日25:29～※関西ローカル)出演アーティスト ※VTR 歌唱を含む

  • asmi「ドキメキダイアリー」
  • 新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
  • Awesome City Club「アイオライト」
  • Klang Ruler「飛行少女」
  • ZILLION「EMO」
  • すりぃ「エゴロック」
  • DXTEEN「Brand New Day」
  • フォーエイト48「バイバイ、またね」
  • MAZZEL「Vivid」
  • 有華「Baby you」