出禁になっても支え、家族旅行中に代わって店に立つ元夫に反響「優しすぎるわ」『ザ・ノンフィクション』スナックママの物語に熱視線

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、8日に放送された「今夜もママに会いたくて ～新宿 おせっかいスナック物語～ 後編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「画面注目度」の高いシーンが明らかになった。

  • みこママ(右)と元夫の真さん　(C)フジテレビ

    みこママ(右)と元夫の真さん　(C)フジテレビ

東京・新宿区荒木町で、女性客を中心に人気を集める“みこママ”ことふみ子さん(61)。客の恋や人生の相談に乗り、帰り際にはハグで見送る。その店を手伝っているのが、3人目の元夫、“3代目”こと真さん(52)だ。

昼は運送会社で働き、仕事が早く終われば、店の洗い物や掃除を引き受ける。離婚から4年がたった今も「愛してるから」とママへの思いを隠さない真さん。店の手伝いを巡って言い合いになり、“出禁”を言い渡されても、ほとぼりが冷めれば再び店へやってくる。

そんなある日、ママが高熱で寝込んでしまう。店を開けたいのに体が動かない。そこへ駆け付けたのは、出禁中の真さんだった。慣れない接客も引き受け、ママに代わってカウンターに立つことになった。

大学4年生の息子の就活も進まず、心配事が尽きないママ。さらに、90歳の父が突然入院してしまう。認知症を患い、介護が必要な母を一人にしておけず、店も離れられない。「自分は両親がもういないから…」と話す真さんが、今度はママの家族のために動き出す。

そんな支えを受けながら、ママは両親との時間を大切にするため、ある決断をする。いつか失われてしまうかもしれない記憶。それでも、今、一緒に過ごす時間を少しでも心に残したい。ママが両親のために選んだこととは…。

  • 『ザ・ノンフィクション』11月8日放送「今夜もママに会いたくて ～新宿 おせっかいスナック物語～ 後編」の注目度・世帯テレビオン率推移

    『ザ・ノンフィクション』11月8日放送「今夜もママに会いたくて ～新宿 おせっかいスナック物語～ 後編」の注目度・世帯テレビオン率推移

最初に画面注目度が上昇したのは14時10分で73.9％。みこママが幼少期のアルバムを眺める場面で、みこママは「あ母さんの明るい写真あった!」「お父さんがこれを取っておいたのがすごい」と老老介護の両親を思いやりながら、自身の思い出に浸っていた。

その後、同19分に72.4％をマーク。みこママの店を出禁になった3人目の元夫・真さんの運送会社での仕事ぶりを追ったシーンだ。自らの手作り弁当を「人に見られるとちょっと恥ずかしい…」と謙そんするが、SNSでは「充分すごいお弁当！」と称賛する声も見られた。

そして、エンディングの同52分には72.5％に。両親と息子を連れて墓参りをした後、宿泊する温泉ホテルで家族が夕食を囲む場面だ。SNSでは「最後泣けるなぁ」「私も母が元気なうちに温泉旅行に何度か連れて行ったの本当よかったなぁと今でもつくづく思いだす」という温かいコメントに加え、この旅行中に真さんが店を開けているという情報に「3代目優しすぎるわ」と驚く声もあった。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「私を好きになりたくて～コンプレックスと涙と美の舞台～」が、15日に放送される。

  • 墓参りするみこママと家族　(C)フジテレビ

    墓参りするみこママと家族　(C)フジテレビ

REVISIO

REVISIO

独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。

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