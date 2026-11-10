「うち的に30秒を超えたら遅い」――注文から最短0秒でハンバーグが提供されるという驚異的なスピードの洋食店が、10日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)に登場する。

福岡空港近くの同店では、客が駐車場に入った瞬間から調理を開始し、注文が終わる前に料理の準備が整うことも。さらに店主がライバル視する父親の店にも密着し、親子のスピードへのこだわりに迫る。

福岡空港近くの老舗洋食店チェーン

今回、番組スタッフが訪れるのは、福岡空港から徒歩10分ほどの場所にある老舗洋食店チェーン。

看板メニューの「ジョージハンバーグセット」(1,180円)は、牛と豚の合いびき肉に新たまねぎをたっぷり加え、やわらかな食感に仕上げた一品。ソースは和風玉ねぎ風味の「サワヤカ」、和風ニンニクの「スタミナ」、香辛料風味の「スパイス」、柚子胡椒風味の「柚子」など、全7種類から選べる。

セットにはコシヒカリを使ったご飯、みそ汁、サラダが付き、それぞれ1回無料でおかわりできる。このほか、約20cmの国産ベーコンをのせた「厚切りベーコンハンバーグセット」(1,950円)や、大きなエビフライが付いた「コンビハンバーグセット」(1,960円)なども提供している。

しかし、この店で何より客を驚かせるのが、料理の提供スピードだ。注文してからわずか10秒程度でハンバーグが運ばれてくることもあり、最短ではなんと0秒という速さ。注文直後に料理が現れた客も「速ぁ」「もう出てきちゃった」と、あっけに取られてしまう。

店主は「うち的に30秒を超えたら遅い」と断言するほど、提供スピードにこだわっている。

客が駐車場に入った瞬間から調理開始

その速さを実現しているのは、従業員たちのチームワークと、徹底した事前準備だ。まず、駐車場に入ってくる車を確認し、来店人数を素早く把握。その人数分の食器をあらかじめ準備する。

注文を受ける際には、客が頼んだ商品を大きな声で復唱し、厨房に伝達。ご飯やみそ汁、サラダのセットも並行して用意していく。

さらに、ハンバーグはあらかじめ8～9割まで焼いておき、客の車が駐車場に入ってきた瞬間に別のオーブンへ。注文を受けている間に焼き上げることで、オーダーが終わる前に提供できる状態を作り上げているという。

こうした仕組みによって、注文から最短0秒という提供スピードを可能にしている。

店主がライバル視するのは社長の父親

そんな店主が「憧れというよりライバル」と語る人物がいる。それは、社長を務める父親だ。

父親も同じチェーンの本店で店主を務めており、今回、番組スタッフはその本店を訪問。親子がそれぞれの店で追求する提供スピードを体感することになる。

ハンバーグの味だけでなく、いかに早く客のもとへ届けるかを突き詰める親子。両店では、一体どのような違いが見られるのか。

スタジオには、MCのヒロミ、進行の小峠英二に加え、照英、Juice=Juiceの段原瑠々と工藤由愛、STARGLOWのKANONとGOICHIがゲスト出演する。