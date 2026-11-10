「自分で自分にガッカリする瞬間がちょこちょこあって…」――生田斗真が、俳優として活動する中で抱いていた葛藤と、40代で本格的な音楽活動に踏み出した理由を明かす。きょう10日に放送される日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(毎週火曜24:24～)に出演。音楽の原点となったhideさんへの思いや、菅田将暉・石崎ひゅーいとの楽曲制作秘話、アーティストとしての後輩・菊池風磨への質問など、新たな挑戦の舞台裏を語る。

生田斗真

音楽活動への転機はマキシマム ザ ホルモンとの出会い

今年、芸能活動30周年を迎えた生田。12歳で俳優デビューし、数々の映画やドラマに出演してきたが、40代を迎えた今年、本格的にソロアーティストとしての活動をスタートさせた。

MCの菊池風磨(timelesz)は、俳優として活躍してきた生田について「僕らからすると、そっち(俳優)の道を切り開いた先輩なので」と語り、テレビでパフォーマンスを見た際には「こんなに踊るんだ」と驚いたという。

もともと音楽が好きだった生田は、中学時代に先輩のジュニアから借りたCDでX JAPANを知り、特にhideさんの音楽に強く影響を受けたという。ピンク色の髪と派手な外見ながら、優しさとハードロックの激しさを併せ持つhideさんに惹かれ、初めて購入したCDもhideさんの楽曲だったと振り返る。

しかし、俳優業を中心に活動してきたことから、自ら音楽のステージに立つことは考えていなかった。「仕事を始めてから俳優業をメインとしてやってきたので、ただのリスナー。ライブに足を運んだり、フェスに行ったり。モンスター級のバンドとかアーティストの皆さんを間近で見ていたから、同じ土俵で、というのは考えもしなかった」と明かす。

そんな生田にとって転機となったのが、主演映画『告白 コンフェッション』(2024年公開)の主題歌を担当したマキシマム ザ ホルモンとの出会いだった。さらに、40歳を過ぎて「自分で自分にガッカリする瞬間がちょこちょこあって…」という思いが芽生えたことも、新たな挑戦につながったという。番組では、俳優として活動を続ける中で抱えていた葛藤と、音楽に向き合う覚悟について語る。

菊池風磨に質問攻め「どうしてる?」

音楽活動を本格化させた生田だが、俳優として人前で芝居をすることと、アーティストとしてステージに立つことの違いも実感している。

初めて出演したロックフェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』では、観客の反応に圧倒され、「緊張しすぎて、何しても落ち着かなかった」と回想。これには菊池も「よく(ステージに)立てましたね! 変態ですよ!」とツッコミを入れる。

また、生田は音楽活動でいまだに慣れないことや、苦戦していることも告白。「あれ難しい」「ああいうのって、どうしてる?」と、アーティストとして先輩にあたる菊池に次々と質問を投げかける場面もある。

菅田将暉・石崎ひゅーいとの楽曲制作秘話も

11月25日に初のフルアルバム『NASCENCE』を発売する生田。同作には、岡村靖幸、斉藤和義、10-FEET、藤井フミヤらが参加している。

中でも、俳優仲間の菅田将暉、石崎ひゅーいと3人で制作した楽曲「花であることを忘れたか」の意外な制作秘話が明かされると、MCの畑芽育は「おしゃれすぎる!」と驚く。

さらに、さまざまなアーティストとのコラボレーションが実現した経緯や、俳優として活動してきたからこその音楽との向き合い方についてもトークを展開する。

スタジオライブでは、自身の音楽の原点となったhide with Spread Beaverの「ROCKET DIVE」を披露。加えて、最新曲「花であることを忘れたか」は、映像監督・川崎龍弥氏とのコラボレーションによる演出で届ける。

【編集部MEMO】

生田斗真

1984年10月7日生まれ、北海道出身。1996年に芸能活動を開始し、1997年にNHK連続テレビ小説『あぐり』で俳優デビュー。主な出演作にドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』『ウロボロス～この愛こそ、正義。～』『俺の話は長い』、映画『人間失格』『ハナミズキ』『土竜の唄』シリーズなど。2026年、岡村靖幸プロデュースの「スーパーロマンス」でソロアーティストとして本格始動。11月25日に初のフルアルバム『NASCENCE』を発売する。

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