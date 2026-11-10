Snow Manの目黒蓮が、2027年4月スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ(毎週木曜21:00～21:54)で主演を務めることが決定。目黒にとってテレビ朝日のドラマ初単独主演作となり、ベストセラー作家・池井戸潤氏が原案を手がける完全オリジナル作品となる。

2027年4月スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ

目黒蓮、テレビ朝日ゴールデン帯ドラマ初主演

目黒は、2022年放送のフジテレビ系ドラマ『silent』や2024年放送の同局系ドラマ『海のはじまり』などに出演。2026年には『SHOGUN 将軍』シーズン2にも参加し、カナダでの長期撮影を経験した。今回の作品は、目黒にとってテレビ朝日のゴールデン帯ドラマ初主演作となる。

一方、原案を担当する池井戸氏は、『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』などで知られるベストセラー作家。これまで『民王』『ハヤブサ消防団』など、数々の作品が映像化されてきたが、連続ドラマの原案を担当するのは今回が初めてとなる。

また、池井戸氏は「ツバキミチオ」の名義で脚本家としても活動。2023年公開の映画『シャイロックの子供たち』では日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞し、2026年にはミュージカル『民王』で初めて舞台脚本を手がけた。

今回のドラマでは、池井戸氏が原案、ツバキミチオ名義で脚本を担当。目黒との初タッグによって、完全オリジナル作品を制作する。

現時点で作品のタイトルや目黒が演じる役柄、共演者などは明かされておらず、詳細は今後発表される予定だ。

テレビ朝日の三輪祐見子エグゼクティブプロデューサーは、「数年前より池井戸潤先生と温めてきた企画に、チーム一同で出演を熱望していた目黒蓮さんをお迎えすることが決まりました。ついに奇跡のタッグが実現します」とコメント。

さらに、「このお二人だからこその、唯一無二の物語です。皆様の期待を超える作品を目指して、準備を進めています」と意気込みを語り、「来年の４月まで、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

コメントは以下の通り。

テレビ朝日・三輪祐見子エグゼクティブプロデューサー

数年前より池井戸潤先生と温めてきた企画に、チーム一同で出演を熱望していた目黒蓮さんをお迎えすることが決まりました。ついに奇跡のタッグが実現します。このお二人だからこその、唯一無二の物語です。皆様の期待を超える作品を目指して、準備を進めています。来年の4月まで、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。