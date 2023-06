アイドルグループ・Hey! Say! JUMPのBlu-ray&DVD「Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023」が7月12日に発売される。

Hey! Say! JUMP

Hey! Say! JUMPがCDデビュー15周年を記念して、2022年12月から全国4大ドームをまわったコンサートツアー「Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVETOUR 2022-2023」より、東京ドーム公演の模様を収録したBlu-ray&DVD。代表曲を詰め込み「これぞHey! Say! JUMP」と言える、“ザ・エンターテインメント”なライブ映像となっている。会場が一体となるハッピーな楽曲はもちろん、一糸乱れぬ激しいダンスパフォーマンスにも注目だ。

初回限定盤には、特典映像として2022年8月発売の9thアルバム『FILMUSIC!』を引っ提げて行ったアリーナツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC!」有明アリーナ公演を収録。さらに特典としてライブフォトブックレット(64P)、組み立て式 ぬい専用劇場チェア、スマホサイズフォトステッカーが封入される。通常盤には特典映像として、「クランメリア」「群青ランナウェイ」「恋をするんだ」3曲のソロアングルが収録される。