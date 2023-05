アイドルグループ・Hey! Say! JUMPが出演するバーティカルシアターアプリ「smash.」コンテンツの新シリーズ「JUMP! 修学旅行」(全10エピソード予定 毎週木曜更新)#1がきょう11日に20時に配信される。このたび、予告映像が公開された。

「smash.」内でHey! Say! JUMPがさまざまなことに挑戦する「JUMP in smash.」。新企画「JUMP! 修学旅行」は、毎週木曜日更新中のレギュラーコンテンツ「JUMP in smash.2nd Season」の集大成企画となる。

前半は、旅のしおりを片手に「Hey! Say! 7」チーム(山田涼介・知念侑李・中島裕翔)と「Hey! Say! BEST」チーム(有岡大貴・高木雄也・伊野尾慧・八乙女光・薮宏太)に分かれ、埼玉県秩父を巡る。「Hey! Say! 7」チームは秩父フルーツファームでいちご狩りをした後、フォレストアドベンチャーでジップスライドやアスレチックなど秩父の“自然”を満喫。「Hey! Say! BEST」チームは、うどん打ちや天然氷のかき氷など“食”がメインのコースを楽しむ。

その後2チームが合流し、8人全員そろっての「大人」な修学旅行がスタート。秩父神社を参拝し、最終目的地の旅館へ。8人で晩酌をしながら和気あいあいとした時間を過ごした後は、部屋に戻り和やかに団らん。これまでの「JUMP in smash.」を振り返っていく。これまで1st Season、2nd Seasonと2年半超の間さまざまな企画を届けてきた「JUMP in smash」の集大成となるHey! Say! JUMP8人での修学旅行に注目だ。