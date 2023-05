星野リゾートが展開する「OMO7大阪 by 星野リゾート」は5月10日、同ホテルに日本初となる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認OMOレンジャー」が誕生したことを発表した。

OMO7大阪 by 星野リゾート

この取り組みは、ユー・エス・ジェイが運営する「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」と協業して実施する。

「ご近所ガイドOMOレンジャー(以下OMOレンジャー)」とは、街を知り尽くしたホテルスタッフのこと。そのOMOレンジャーがパークでの研修を経て公認の称号を取得し、日本初となる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認OMOレンジャー」が誕生した。

OMOレンジャーは、ロゴが描かれたオリジナルのバッジを身に着け、ホテルのパブリックスペース「OMOベース」に神出鬼没に現れる。パークのことを知り尽くしたOMOレンジャーは、エリア攻略法、グルメ、おみやげなど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに関することに対して何でも回答し、旅をサポート。時にはレアな情報まで案内する可能性もあるとのこと。

ロゴが描かれたオリジナルのバッジを身に着けている

5月12日からは、OMOベースにて宿泊者を対象としたOMOレンジャーによるマニアックな情報が得られる講座「聞かな損やで!OMOレンジャーが語るユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハナシ」を毎日開催する。例えば、OMOレンジャーが実際にパーク内を歩き回って徹底的に検証した「映え写真」の撮り方や、独自のマニアックな目線で厳選したおみやげの紹介など。

また、カチューシャやハットなど、パークをより一層楽しむための「身に着けグッズ」のうち、同ホテルには30もの種類が揃っているため、事前にグッズを知ってからパークで入手することができる。OMOレンジャーが実際に足を運んで発見した、ガイドブックにはない情報が満載の講座であるとのこと。講座参加は無料。時間は20:00~20:30。

同ホテルの宿泊者は、スタジオ・パスをホテルのレセプションにて購入できる。当日でも購入可能で、チケットブースに並ぶ必要なく、スムーズにパークへ入場可能。ホテルへの宿泊とスタジオ・パスがセットになったプランも用意している。

同ホテルとパークを結ぶ「無料シャトルバス」は毎日運行。電車に乗らずにスムーズに移動できる。時間は、8:00・9:20発(往路)、17:30・18:50発(復路)。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (c) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (c) JKR. (s23)

Minions and all related elements and indicia TM & (c) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

(c) Nintendo

TM & (c) 2023 Sesame Workshop

(c) 2023 Peanuts Worldwide LLC

TM & (c) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (c) Universal Studios. All rights reserved.

CR23-1163