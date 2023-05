箔一は4月27日、「ピカチュウもなか」付「金箔のピカピカソフトクリーム」の販売(4月28日〜6月11日)に合わせて用意した3つの企画について発表した。

4月28日より販売するのは、「金箔のかがやきソフトクリーム」に「ピカチュウもなか」が付いた金箔ソフト。3月から国立工芸館で開催されている「ポケモン×工芸展」のデザインが施された紙製の「ピカチュウのピカピカコースター」(非売品)が1枚付く。

「ピカチュウもなか」はランダムで3種類。箔一本店 箔巧館、東山店、兼六園店の3店舗にて販売している。価格は1,100円。

箔一本店 箔巧館では10種類、兼六園店では1種類、東山店では3種類のポケモンのパネルが登場。「金箔のピカピカソフトクリーム」とともに思い出となる写真の撮影が楽しめる。

箔一本店 箔巧館ポケモンの写真スポット

箔一東山店ポケモンの写真スポット

箔一兼六園店ポケモンの写真スポット

箔一本店 箔巧館限定で、「ピカチュウ」の表情違いの3種類のハガキから選び、金箔のハガキ作りが体験できる「ピカチュウ金箔ハガキ体験」も実施。ハガキにはデザインされたピカチュウの接着剤が事前についているため、小さい子どもでも楽しめる。

ピカチュウ金箔ハガキ体験

5月28日には、箔一本店 箔巧館の1階にてポケモンセンターカナザワより着物を着たピカチュウが登場。時間は13時〜20分を予定している。

着物のピカチュウも登場

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.