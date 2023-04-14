北村匠海、山田裕貴、杉野遥亮、今田美桜、眞栄田郷敦、清水尋也、磯村勇斗、永山絢斗、高杉真宙、間宮祥太朗、吉沢亮、英勉監督が6日、映画『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 -運命-』プレミアムナイト レッドカーペットイベントに登場。映画の見どころや撮影の裏話を語った。
『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 -運命- ／ -決戦-』（4月21日（金）／6月30日（金）公開）
配給：ワーナー・ブラザース映画
©︎和久井健／講談社
©︎「東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編」製作委員会
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🎬【東リベ２】北村匠海&杉野遥亮&今田美桜、撮影の思い出を振り返る！衝撃の“初体験”エピソードも！？映画『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 -運命-』プレミアムナイト
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