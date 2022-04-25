俳優の吉沢亮、女優の満島ひかりが出演する、キリン生茶の新TVCM『誕⽣・お茶にも⽣がある』編『新・⽣茶葉のおいしさ』編『新・やさしさ(4月)』編と吉沢のインタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬吉沢亮、美しい横顔でお茶を飲み「美味しい…」 美味しいキリン生茶『プラズマ乳酸菌で免疫ケア』編＆インタビュー映像公開
https://youtu.be/3o23Sjsnf3s
🎬吉沢亮＆満島ひかり、”生”を楽しむ！「キリン生茶ほうじ煎茶」新CM＆吉沢亮インタビュー映像公開
https://youtu.be/Akj95n2C2wo
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