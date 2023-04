アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの33枚目のシングル「DEAR MY LOVER/ウラオモテ」が両A面で5月31日に発売される。

「DEAR MY LOVER」は、メンバーの山田涼介が出演するTBS系ドラマ『王様に捧ぐ薬指』(18日スタート)の主題歌。キラキラとした幅広い世代に刺さる直球なラブソングでありながら、毒っけのある歌詞、キャッチーな振り付けが魅力のポップでハッピーな楽曲だ。“甘いだけじゃない、ほんのり塩気のある“ツンデレウエディングソング”となっている。

「ウラオモテ」は、昨年10月クールに放送された山田主演フジテレビ系ドラマ『親愛なる僕へ殺意をこめて』主題歌。二重人格の主人公をテーマに書き下ろされた疾走感あふれるソリッドな楽曲で、満を持して8人での音源が収録された。

初回限定盤1には「DEAR MY LOVER」の、2には「ウラオモテ」のミュージックビデオとメイキング映像を収録。さらに2018年ぶりの新曲となるHey! Say! 7、Hey! Say! BESTのユニット曲も。初回限定盤1に収められるHey! Say! BESTの新曲は大人のHOTなナンバー。2に収録されるHey! Say! 7の新曲は、長く愛されるユニット楽曲「ただ前へ」のアフターストーリーで、熱く切ないメッセージソングとなっている。