アイドルグループ・King & Princeの最新シングル「Life goes on / We are young」が、3日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」にて、週間103.9万PT(103万9,439PT)で1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間2月20日~2月26日)。

同作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」において、初週売上103.2万枚で初週ミリオンを達成し、1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きく牽引し、合算シングルでも1位に。King & Princeはこれで自身通算10作目の合算シングル1位となり、「合算シングル通算1位獲得作品数」は歴代単独1位となった。

なお週間ポイント103.9万PTで、自己最高週間ポイントを記録。今年度初となる週間ポイントでのミリオン突破を達成した。