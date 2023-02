アイドルグループ・King & Princeの最新シングル「Life goes on / We are young」が、28日発表の「オリコン週間シングルランキング」にて、自己最高となる初週売上103.2万枚を記録し、12作連続1位を獲得。自身初の初週ミリオン突破となった(オリコン調べ・集計期間2月20日~2月26日)。

初週でのミリオン突破は、2020年3月30日付のAKB48「失恋、ありがとう」以来2年11カ月ぶりで、令和5作目。男性グループでは2020年2月3日付の SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain/D.D.」以来3年1カ月ぶりの達成で、King & Princeとしては、2022年12月12日付の前作シングル「ツキヨミ / 彩り」に続き、2作連続のミリオン突破となった。

なお、これでデビューシングルから12作連続初週30万枚超えを達成。これはKinKi Kids「情熱」(2001年6月4日付)以来21年9カ月ぶり、史上2組目で、「デビュー(1st)シングルからの連続初週売上30万枚超え作品数」記録も、KinKi Kidsと並ぶ歴代1位タイとなった。