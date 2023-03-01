お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー!、グローバルボーイズグループ・JO1の與那城奨、佐藤景瑚が2月28日、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』大ヒット祈願イベントに登場した。
（オススメ動画）
🎬JO1、佐藤景瑚のおちゃめコメントにメンバー総ツッコミ！香水選びでわちゃわちゃ イヴ・サンローラン・ボーテ「I AM LIBRE」
https://youtu.be/QZ-QF93fxfU
🎬JO1、わちゃわちゃ爆笑トーク！川尻蓮&河野純喜ら4人が息ぴったりの「Yes!!」 イヴ・サンローラン・ボーテ presents JO1 ALL HOURS スペシャルライブ
https://www.youtube.com/watch?v=TBfIHMoqr7U
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