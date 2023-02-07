ミュージシャンのYOSHIKIが28日、宮城野親方と共に第69代横綱白鵬『宮城野襲名披露パーティー』囲み取材に登場した。
（オススメ動画）
🎬【豪華すぎる】THE LAST ROCKSTARS、バンド内の立ち位置が興味深い！HYDEは”ほわわん”担当 『YOSHIKI × HYDE × SUGIZO × MIYAVI 記者会見』
https://youtu.be/7Hi0AEiUrT8
🎬YOSHIKI、多忙さゆえに？会見中に写真チェックもこなしてしまう！『Y by YOSHIKI×CHAMPAGNE POMMERY』発表記者会見
https://youtu.be/27WfMGQs_EA
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi