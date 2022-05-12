X JAPANのYOSHIKIが10日、都内で行われた新製品「Real Gold X/Y」発表会に出席した。
（記事＆写真）
📸YOSHIKIとコラボ! 赤と青の「リアルゴールド」が登場
https://news.mynavi.jp/article/20220510-2342280/
（オススメ動画）
🎬YOSHIKI、英語の質問にビックリするも流暢な英語で世界のファンへメッセージ『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2022 in TOKYO』発表記者会見
https://youtu.be/THwVkHnzBIU
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