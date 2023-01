女優の広瀬すずが主演を務めるTBS系火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』(1月17日スタート、毎週火曜22:00~)のエンディング曲にKing & Princeの新曲「Life goes on」が決定した。

King & Prince

本作は、九州の片田舎で育った浅葱空豆(あさぎ・そらまめ/広瀬すず)が、幼馴染みの婚約者を追って上京した先で、音楽家を目指す青年・海野音(うみの・おと/永瀬廉)と運命的で衝撃的な出逢いを果たすことから始まる青春ラブストーリー。恋愛ドラマの名手・北川悦吏子氏が『オレンジデイズ』以来19年ぶりに、完全オリジナル脚本で“青春ラブストーリー”を手がける。

本作のエンディング曲に決定したのは、King & Princeの新曲「Life goes on」。King & PrinceがTBSドラマの楽曲を担当するのは、メンバーの平野紫耀が出演した2018年4月期の火曜ドラマ『花のち晴れ~花男 Next Season~』、同じく平野主演の2022年10月期の金曜ドラマ『クロサギ』に続き3度目。TBS連続ドラマ初出演、本格ラブストーリー初挑戦の永瀬を音楽面からバックアップすることとなる。楽曲は第1話の放送をもって解禁される。

さらに本作では、「Life goes on」に合わせたエンディングムービーを毎話ごとに撮影。空豆や音をはじめ、劇中の人物たちが本編の延長で遊んでいる様子などが見られる予定だという。

そしてそのエンディングムービーの監督を、俳優でありミュージックビデオ(MV)監督としても活躍する池田大が務めることが決定。池田は年間の優れたMVを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ」で昨年、最優秀賞にあたる「Video of the Year」を受賞。そんな池田の世界観と「Life goes on」がどのような化学反応を起こすのか、ドラマ本編と併せてエンディングにも注目だ。