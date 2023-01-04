日本テレビで放送された『第99回 東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)』(2日7:50～14:05、3日7:50～14:18)の視聴率が4日に発表され、往復平均の個人全体は17.3％で歴代3位の数字となった(昨年は16.5％)。

往路は16.7％で歴代3位(昨年15.9％)、復路は17.9％で歴代3位(同17.0％)。個人視聴率は、第73回からの27回中の順位となる。

世帯視聴率は、往復平均28.6％で歴代6位(同27.3％)。往路は27.5％で歴代11位タイ(同26.2％)、復路は29.6％で歴代6位(同28.4％)。世帯視聴率は、第63回からの37回中の順位となる。

瞬間最高視聴率は、以下の通り。

■往路（2日）

・個人：19.5％(12:56、12:57、12:59)

12:56＝5区・小涌園手前で城西大学（区間賞ペース）が明治大学を抜いて11位に順位を上げた場面

12:57＝5区・小涌園前を7位で創価大学が通過していく場面

12:59＝5区・小涌園前を12位で明治大学が通過していく場面

・世帯：31.9％(9:04)

1区・ 鶴見中継所に18位で立教大学、19位で東海大学が入る場面

■復路（3日）

・個人：21.8％(13:24)

10区・駒澤大学が総合優勝でフィニッシュする場面

・世帯：35.0％(13:24)

視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区。