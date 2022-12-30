大みそかに開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』の出場選手インタビューが29日に実施された。

（オススメ動画）
🎬【RIZIN】堀口恭司、2戦2勝の扇久保博正と3度目の対戦！「全局面で圧倒したい」　『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』出場選手インタビュー
https://youtu.be/VSejZkVlA8M

🎬【RIZIN】扇久保博正、堀口恭司と再戦で”運命”感じる！？堀口は全力否定　『RIZIN vs. Bellator 全面対抗戦記者会見』
https://youtu.be/_K2JQipGUJk

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