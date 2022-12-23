

くれいじーまぐねっと、コムドット、デカキン、とうあ、東海オンエア、中町綾（中町兄妹）、のがちゃんねる（nogachannel）、はじめしゃちょー、HIKAKIN、壱百満天原サロメ、P丸様。（ナレーション出演）、Fischer’s、フワちゃん、平成フラミンゴ、マリリン、水曜日のカンパネラ、SEKAI NO OWARI、BE:FIRSTら人気YouTuberやアーティストが登場する『YouTube Fanfest Japan 2022』が6日に開催された。

Fischer’sのンダホは写真撮影の際、壱百満天原サロメのモニターを優しくエスコート。スタッフを手助けする姿はまさに紳士的だった。

（オススメ動画）

🎬東海オンエア、YTFF出演時間に間に合わず！？「YouTube Fanfest Japan 2022」

https://youtu.be/8OF2r9fAdPg

🎬東海オンエア・てつや＆虫眼鏡、自転車で『YTFF』会場になんとか辿り着くも、そのタイミングでイベントが終了『YouTube Fanfest Japan 2022』

https://youtu.be/gtlkVm8HN3I

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