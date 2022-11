ガールズグループのNiziUが、11月12・13日に東京ドーム、12月17・18日に京セラドーム大阪で開催する初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”」が全公演完売したことが8日明らかになった。

NiziU

「NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”」は東京・大阪2大都市で開催するNiziU初のドームライブで、4公演で約15万人を動員。メジャーデビュー後1年11カ月でのドーム公演開催は女性アーティスト史上最速となる。今年8月に開催され、全国7都市を巡った初単独ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」は一般券売スタート後10分足らずでソールドアウト。2つのツアーで約30万人を動員する。

また、代表曲である「Make you happy」のミュージックビデオ視聴回数が3億回を突破したことも明らかに。「Make you happy」は2020年6月にリリースされたNiziUのプレデビュー曲で、サビの印象的な「縄跳びダンス」は社会現象となり、全世界の主要音楽チャートで110冠を達成。楽曲のストリーミング再生は現在までにすでに3億回を突破しており、今回のミュージックビデオ視聴3億回突破でさらなる記録を打ち立てた。この記録は「日本人女性グループ史上初」(※所属レコード会社調べ)となる。