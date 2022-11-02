歌手の青山テルマが12年振りにSoulJaとタッグを組んだDigital Single「いつまでも feat.SoulJa」を発売し、11月４日に自身初となる東京・日本武道館でのワンマンライブ「Thelma Aoyama 15th Anniversary～おにぎりフェスティバル～(仮)」を実施する。今回は会うのは10年振りだったというSoulJaとの再会や、自身がボーカルトレーナーを務めた『PRODUCE 101 JAPAN 2』やそこからデビューしたINIへの想いを聞いた。
◆10.12 Release
Digital Single
青山テルマ「いつまでも feat.SoulJa」
◆初の東京・日本武道館にてワンマンライブ
「Thelma Aoyama 15th Anniversary～おにぎりフェスティバル～(仮)」
2022年11月4日(金) 日本武道館
open 17:30 / start 18:30
チケット販売中
https://eplus.jp/sf/detail/0256070001-P0030041?P6=001&P1=0402&P59=1
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