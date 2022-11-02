『BreakingDown6』のオーディションが5日に開催され、飯田将成と『THE OUTSIDER』啓之輔の試合が予定されている。
（オススメ動画）
🎬【BreakingDown】初の２対２ルール！墨だけニキ&べーやん vs 山岡彬夢&信原空が流血の第乱戦『BreakingDown 5.5』
https://youtu.be/6pz4qYoZZn0
🎬【BreakingDown】10ニキ、青汁王子との試合に自信を見せる！おでんツンツン男との乱闘＆“伝説のケンカ”の真相など盛りだくさんのインタビューをお届け
https://youtu.be/wpmpIMmro0A
🎬【独占】“勾配ニキ”信原空、朝倉未来に１勝した『THE OUTSIDER』樋口武大と激突！“師匠”朝倉海との修行は「ハードっすね」『BreakingDown6』オーディション
https://youtu.be/SdkzT0gPAhI
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi