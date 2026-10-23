元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。伊良部秀輝さんの投球について語った。

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

石毛宏典氏が伊良部秀輝さんを高く評価した理由

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、投手に伊良部さんを選出した石毛氏。「これはたぶん僕が対戦して、一番嫌なピッチャーのトップだったんですよ」と振り返った。

その理由について、石毛氏は野茂英雄氏の名前も挙げながら、「野茂もいました。だけど、野茂の場合は真っすぐとフォークだったんですよ。だけど彼(伊良部さん)の場合は、真っすぐが速くて157、8キロ投げてましたし、コントロールもまあまあ良かったんですね。速いスライダーがあって、大きなカーブがあって、それで彼は最多勝を獲ったんですよ。なんせバッターにとって、ボールが速いピッチャーが一番厄介なので、そのボールを投げられるピッチャーだった」と説明した。

一方、「僕はそのままいってほしいと思ったんですけど」と切り出し、伊良部さんがフォークボールを取り入れたことについて、「フォークも入れてピッチングの幅が広がったんでしょうけども、逆に怖くなくなったんですよ」と言及する。

続けて、「バッターの一番の屈辱は、インコース投げられて詰まること、バットを折られることが屈辱なんですよね」「そういうものを持ってたんですよ、スキルを持ってたんですよ」と自身の印象を話した上で、「フォークボールは下に落ちるボールで、体の近くに来るボールじゃないんですよ。怖くはないんですよ。だから打ちに行けるんですよ」と説明。

そして「考えなくていいんですよ。打ちに行けるんですから」と、打者の立場から伊良部さんがフォークボールを取り入れたことによる変化を語っていた。

【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。

「いけー!!!」ファンも胸躍らせる、テンパイ勝負! TEAM雷電･黒沢咲の麻雀はやっぱり「面白いんです」!【Mリーグ10月20日(火)麻雀ch 1試合目】阿久津翔太 VS 黒沢咲 VS 石井一馬 VS 鈴木たろう
「まだ人間が勝るぜ」関智一と戸谷菊之介がAIとのお絵描き対決に挑戦 - 虫のおもちゃに絶叫する関に対して戸谷の反応は…
絶体絶命のピンチを乗り越えたその先には――渋谷ABEMAS・松本吉弘は突然のリーチをどうやってくぐり抜けるのか!?【Mリーグ10月16日(金)麻雀ch 2試合目】下石戟 VS 醍醐大 VS 本田朋広 VS 松本吉弘
浪川大輔、怒らない下野紘に思わず絶叫「やらかし大賞にもほどがある！」さらに"ガラケー"派・下野がついに機種変…!?
あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
『酒のツマミ』『THE SECOND』日置祐貴氏、フジテレビ退社を決断した“45歳”の意味　一クリエイターとして「打席に立ち続けたい」
レギュラーシーズン通算得点第1位! Mリーグのスピードスター・佐々木寿人が見せた「会心のビタ止め」【9月22日麻雀2ch 第1試合】鈴木大介 VS 佐々木寿人 VS 茅森早香 VS 鈴木優
番組専用の“裏垢”へ匿名で自由に投稿　その投稿をもとにギリギリのラインを攻めた本音トークを展開　麒麟・川島明がMCを務める新番組『裏垢ウララカ』が10月3日から4週連続で配信　
海賊達の新しい船出は天馬とともに――Mリーグを謳歌するぞ!「天馬行空」U-NEXT Pirates･朝倉康心 注目の復帰戦!【9月14日第2試合】朝倉康心 VS 佐々木寿人 VS 三浦智博 VS 松本吉弘
横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
関連画像をもっと見る