元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。伊良部秀輝さんの投球について語った。
石毛宏典氏が伊良部秀輝さんを高く評価した理由
自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、投手に伊良部さんを選出した石毛氏。「これはたぶん僕が対戦して、一番嫌なピッチャーのトップだったんですよ」と振り返った。
その理由について、石毛氏は野茂英雄氏の名前も挙げながら、「野茂もいました。だけど、野茂の場合は真っすぐとフォークだったんですよ。だけど彼(伊良部さん)の場合は、真っすぐが速くて157、8キロ投げてましたし、コントロールもまあまあ良かったんですね。速いスライダーがあって、大きなカーブがあって、それで彼は最多勝を獲ったんですよ。なんせバッターにとって、ボールが速いピッチャーが一番厄介なので、そのボールを投げられるピッチャーだった」と説明した。
一方、「僕はそのままいってほしいと思ったんですけど」と切り出し、伊良部さんがフォークボールを取り入れたことについて、「フォークも入れてピッチングの幅が広がったんでしょうけども、逆に怖くなくなったんですよ」と言及する。
続けて、「バッターの一番の屈辱は、インコース投げられて詰まること、バットを折られることが屈辱なんですよね」「そういうものを持ってたんですよ、スキルを持ってたんですよ」と自身の印象を話した上で、「フォークボールは下に落ちるボールで、体の近くに来るボールじゃないんですよ。怖くはないんですよ。だから打ちに行けるんですよ」と説明。
そして「考えなくていいんですよ。打ちに行けるんですから」と、打者の立場から伊良部さんがフォークボールを取り入れたことによる変化を語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。