元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。伊良部秀輝さんの投球について語った。

石毛宏典氏が伊良部秀輝さんを高く評価した理由

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、投手に伊良部さんを選出した石毛氏。「これはたぶん僕が対戦して、一番嫌なピッチャーのトップだったんですよ」と振り返った。

その理由について、石毛氏は野茂英雄氏の名前も挙げながら、「野茂もいました。だけど、野茂の場合は真っすぐとフォークだったんですよ。だけど彼(伊良部さん)の場合は、真っすぐが速くて157、8キロ投げてましたし、コントロールもまあまあ良かったんですね。速いスライダーがあって、大きなカーブがあって、それで彼は最多勝を獲ったんですよ。なんせバッターにとって、ボールが速いピッチャーが一番厄介なので、そのボールを投げられるピッチャーだった」と説明した。

一方、「僕はそのままいってほしいと思ったんですけど」と切り出し、伊良部さんがフォークボールを取り入れたことについて、「フォークも入れてピッチングの幅が広がったんでしょうけども、逆に怖くなくなったんですよ」と言及する。

続けて、「バッターの一番の屈辱は、インコース投げられて詰まること、バットを折られることが屈辱なんですよね」「そういうものを持ってたんですよ、スキルを持ってたんですよ」と自身の印象を話した上で、「フォークボールは下に落ちるボールで、体の近くに来るボールじゃないんですよ。怖くはないんですよ。だから打ちに行けるんですよ」と説明。

そして「考えなくていいんですよ。打ちに行けるんですから」と、打者の立場から伊良部さんがフォークボールを取り入れたことによる変化を語っていた。