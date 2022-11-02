東京国立博物館創立150年記念 特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」の音声ガイドナビゲーターを担当した俳優の吉沢亮が、初日の18日に東京国立博物館を訪れ、取材に応じた。
（記事＆写真）
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https://news.mynavi.jp/article/20221018-2484111/
（オススメ動画）
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