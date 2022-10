南海鉄道は、HYBE JAPANが日本初開催する「SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY OSAKA」プロジェクトとコラボしたイベントを実施する。

「THE CITY」プロジェクトは、ボーイズグループ・SEVENTEENが11月19日よりスタートするジャパンドームツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN」を開催する大阪、東京、名古屋それぞれの都市で、“SEVENTEENが太陽のようにまちとかがやく”をテーマに、様々なイベントを展開する都市型コンサートプレイパーク。

最初の開催都市となる大阪では、プロジェクト初となる鉄道とのコラボレーションが実現。27日から、大阪・なんばと関西国際空港を結ぶ特急ラピートが、SEVENTEENデザインにラッピングされ運行する。運行開始日の27日には、臨時列車としてなんば駅から泉佐野駅まで運行する「SEVENTEEN THE CITY Nankai rapi:t」の1番列車試乗会が開催される。

さらに、11月7日からは、SEVENTEENのメンバーの写真やサインが入ったオリジナル台紙(全13種のうちランダム)と乗車券付き特急ラピート特急券引換券がセットになった「SEVENTEEN THE CITY OSAKA Nankai Rapi:t Ticket」も発売される。