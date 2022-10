日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、映画『僕のワンダフル・ジャーニー』(19年公開)を11月4日に地上波初放送する。

同作は、2017年に公開された大ヒット作『僕のワンダフル・ライフ』の続編。前作で最初の別れから、何度も色々な飼い主の元に生まれ変わった末、ついに最初の飼い主・イーサンと再会することができた犬のベイリー。イーサンから孫娘・CJを守ってほしいと託されたベイリーが、その願いを叶え、バラバラに離れた家族をひとつにするために、再び何度も生まれ変ってCJを支える旅に出る。

前作で監督を務めた犬映画の名手ラッセ・ハルストレム(『僕のワンダフル・ライフ』『HACHI 約束の犬』)が、今回製作総指揮を担当。新たにメガホンをとるのは、エミー賞に2度輝く実力派ゲイル・マンキューソだ。

製作はスティーヴン・スピルバーグが設立し、『E.T.』『インディー・ジョーンズ』シリーズ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズなど数多くの名作を世に送り出したアンブリン・エンターテインメントとなっている。

