『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』の記者会見が9月30日に行われ、弥益ドミネーター聡志、平本蓮、ミノワマンZ、SARAMI、征矢貴、河村泰博、榊原信行CEOらが登場した。
（オススメ動画）
🎬RIZIN・榊原信行CEO、土下座で謝罪『超RIZIN』メイウェザー戦での“花束事件”を受け『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』記者会見
https://youtu.be/M43qvjXu9cM
🎬【RIZIN】平本蓮の遅刻に、弥益ドミネーター聡志が心配になってしまう！？以前の舌戦についても謝罪『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』記者会見
https://youtu.be/AQ3mZPcDnec
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