韓国の人気グループ・BTSが出演する、ロッテ「XYLITOL×BTS Smile」シリーズ最新作『XYLITOL×BTS Smile Winter編』の本編とメイキング映像が公開された。CMソングは引き続き『Yet To Come』を使用している。
（オススメ動画）
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