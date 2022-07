韓国の人気グループ・BTSが出演する、ロッテ「XYLITOL×BTS Smile」シリーズ新TVCMとメイキング・コメント映像が公開された。CMソングは「Yet To Come」。

【CMタイトル】

「XYLITOL×BTS Smile Hot篇」

「XYLITOL×BTS Smile Leisure篇」

「XYLITOL×BTS Smile Mirror篇」

(オススメ動画)

🎬BTS、魔法を使う?無邪気な表情がたまらない ロッテキシリトールガム新CM『XYLITOL×BTS Smile編』公開

https://youtu.be/CTzL6C4riyo

🎬BTS・SUGA、アレンジを手掛けた楽曲「Over The Horizon」への想い 『Galaxy x BTS:Galaxy for the Planet』SUGAインタビュー公開

https://youtu.be/UBj1Fdux58k

🎬BTS、ユニセフと「LOVE MYSELF」のメッセージを発信!子どもと青少年への暴力撲滅を目指す 「LOVE MYSELF」コメント動画公開

https://youtu.be/OE4qgrHY6y0

最新エンタメ情報を続々配信中!チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi