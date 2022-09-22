

アイドルグループ・乃木坂46の秋元真夏・齋藤飛鳥・山下美月・筒井あやめが19日「乃木坂46 TikTok LIVE」に出演。本配信では「乃木坂46真夏の全国ツアー2022」の振り返り、TikTokで開催した好きロックコンテストの優秀者発表及び、乃木坂46が「Effect House」のアンバサダーに就任することを発表した。

0:00 オープニング～自己紹介

0:36 新制服お披露目

1:14 TikTokについて

2:15 Effect Houseアンバサダー就任発表

3:28 第一弾ハッシュタグチャレンジ発表

4:31 TikTokエフェクト体験

6:26 エンディング

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