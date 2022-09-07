お笑いコンビ・EXIT(りんたろー。、兼近大樹)が1日、都内で行われた「ジレット プログライド エアー 電動 新製品発表会」に元プロサッカー選手の内田篤人とともに出席した。
（記事＆写真）
📸新婚・EXITりんたろー。への質問に兼近大樹が回答「仲良くやっている」
https://news.mynavi.jp/article/20220901-2440987/
（オススメ動画）
🎬EXITりんたろー。新婚生活について聞かれるも兼近大樹＆内田篤人がノリノリで回答 『ジレット プログライド エアー 電動 新製品発表会』
https://youtu.be/RMaozB_-st0
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