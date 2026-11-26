長年付き合っている恋人に、ときめきを感じなくなったら――。女優の杏とお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、杏のYouTubeチャンネルで公開された動画に出演。自身の経験も交えながら、結婚相手に求めるものについて語り合った。

妻へのときめきは? 松井ケムリが明かした結婚生活のリアル

Prime Videoで配信されている恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット 35+』で、ともにMCを務める杏と松井。今回の動画では、35歳以上の人たちから寄せられたリアルな恋愛の悩みに答えていった。

その中で紹介されたのが、「長年付き合っているとキュンキュンという感情がなくなってくるのですが、結婚をする相手はそういうものなのでしょうか?」という相談。

杏から自身の結婚生活について聞かれた松井は、「どうします? 俺がキュンキュンしてたら」と笑いを誘いつつも、「キュンキュンは正直ごめんなさい、してないかもしれないですね」と率直に回答した。

現在、妻が子育てを頑張ってくれていることにも触れ、出会ってから長い時間が経過した今の関係について、「どちらかといえば、穏やかさというか安定感みたいな感じですけど」と明かした。

結婚するなら“ときめく人”と“安心できる人”どっち?

2人は、収録前のイベントで紹介されたアンケート結果についても言及。35歳未満でも35歳以上でも、ときめきより安心感を求める人の方が多かったという。

松井は「ずっとキュンキュンさせてくるやつ嫌じゃないですか」と冗談交じりに持論を展開。杏も、ときめきは刺激でもあるとし、日常的に求めるものではなく、時折感じられる程度でもいいのではないかと話した。

さらに松井は、結婚相手の候補として、すごくときめく人と、すごく安心できる人がいたら、どちらを選ぶかという質問を杏に投げかけた。

これに杏は、結婚は、それぞれが持つ背景も関わってくるものだという考えを示したうえで、「いや、やっぱでも安心かな」と回答。「お盆は広くて平たい方がいいかな」「まな板も大きい方がいいし」と独特な表現で持論を展開。それに松井が「すごく和な例え」「どこの国のことわざなんですか」と笑って応じた。

恋人と過ごす時間が長くなるにつれ、ときめきとはまた違った感情が大きくなっていく。そんな変化について語り合った2人は、最後に「安心感大事にしてください」と相談者にメッセージを送った。

【編集部MEMO】

杏(あん)は、1986年4月14日生まれ。東京都出身。15歳でモデルデビューし、パリコレなど海外でも活躍。2007年に女優デビューし、2013年にはNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』でヒロインを務めた。主な出演作は『花咲舞が黙ってない』『競争の番人』など。2022年から日本とフランスの二拠点生活を送っている。





