12月4日に公開される映画『VIVANT』を前に、いまだ謎の残る柚木薫(二階堂ふみ)の正体。TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』第18回では、キービジュアルに描かれたアルファベットから、薫の正体を推理するリスナーが登場した。

最終回で見せた薫の行動に疑問

二階堂ふみ

今回の『VIVANT 悪役会議室』では、映画版で描かれる展開について、山本巧(迫田孝也)、ワニズ(河内大和)、ゴビ(馬場徹)の3人が考察を繰り広げた。

中でも話題に上がったのは、最終回を迎えてもなお謎が残る薫の正体だ。

薫がジュースを飲ませ、2人を眠らせたように見える場面について、敵であると思わせるためのミスリードではないかという意見が浮上。夜中に目を覚ましたのも、ジャミーンのそばにいて、彼女を守るためだったのではないかと、薫を味方と考える発言が飛び出した。

一方、リスナーからは異なる視点での考察が寄せられた。

番組の企画「よう、山本選手権」に参加した26歳の女性は、ロシアの諜報活動に関する描写が気になっているという。

最終回で登場したロシアの諜報に関する話に加え、薫がジャミーンと乃木の触れ合いを引き離すような場面にも注目していると語った。

キービジュアルの「I」が示す意味とは?

さらに、女性が着目したのは『VIVANT』のキービジュアルだ。

登場人物たちに重なるように配置された「VIVANT」のアルファベットについて、「役割の頭文字なんじゃないかな」と独自の考察を披露した。

女性によると、薫の位置には「I」という文字が重なっているという。

そこでインターネットで調べたという女性は、「Intelligence Operative(諜報員)」という言葉を紹介。薫について「まさかロシアの諜報員なのではなかろうか」という説を展開した。

これに対し、悪役たちも「可能性はありますね」「それは大いにね、可能性ありますね」と反応。もう一度見返してみようと、新たな考察に関心を寄せていた。

現状、キービジュアルの文字と登場人物の役割に関連性があるかどうかは明らかになっておらず、リスナーによる独自の推理だ。

薫は乃木の味方なのか、それとも別の顔を持つ人物なのか。映画公開を前に、劇中の描写だけでなく、作品のキービジュアルからもヒントを探すファンの考察が続いている。







【編集部MEMO】

『VIVANT 悪役会議室』は、迫田孝也、河内大和、馬場徹が悪役の視点から『VIVANT』の展開を考察する番組。リスナーからの調査報告も紹介している。映画『VIVANT』は12月4日公開。ドラマ『VIVANT』はTver、U-NEXTで観ることが出来る。

(C)TBS