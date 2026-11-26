俳優の畑芽育と齊藤なぎさが22日、ラジオ番組『畑芽育・齊藤なぎさのオフはこんな感じ』で、好きになった男性に確認したいことや、自身の恋愛観について語った。

好きになった男性に聞きたい過去の恋愛事情

今回の配信では、以前同じ職場で働いていた10歳年上の男性に好意を寄せているというリスナーからの相談を紹介。勇気を出して連絡し、2人で食事に行くことになったものの、その男性が過去に自身の浮気が原因で恋人と別れたことを知っており、このまま好きになっていいのか悩んでいるという。

これに対し、2人は浮気に至った経緯を詳しく聞いてみることを提案。以前の恋人との関係に何か問題があったのか、一瞬の気の迷いだったのか、浮気相手とどのような関係になるつもりだったのかなど、その背景を知ることが大切だと語った。

また、男性が自身の浮気について周囲に話していたことにも着目。どのようなテンションで話していたのかが重要だとし、武勇伝のように語っていたのであれば「マジでなし」と否定的な反応を示した。

話題は、2人自身の恋愛観へ。「好きになる人とかに、なんで元カノと別れたの? って、その別れた原因とか全部聞いちゃう」という畑発言に、齋藤も「めっちゃわかる! 全部聞く! 」と共感。

また、畑は交際期間や別れた理由、自分から別れを切り出したのか、相手から振られたのかなど、「そこからめっちゃ見える人間性あるから」と、過去の恋愛から相手の人となりが見えてくると語った。

「付き合ってからめっちゃ言う人がいい」

さらに、交際前から頻繁に「かわいい」と言ってくる男性にも否定的な2人。「かわいい」とあまり口にしない男性の方が好ましいと意見が一致し、「付き合ってからめっちゃ言う人がいいんだよ」と盛り上がった。

また齋藤は、一概には言えないと前置きしつつ、30歳を過ぎて恋愛経験がありながら、3年以上継続して交際した経験がない男性について「ちょっと信用できないかもしれない」との意見も。次々と交際相手が変わる人に対し、常に新しい刺激を求めているのではないか、価値観が合わないときにすり合わせができないタイプなのではないかと、それぞれの考えを語った。

恋人同士であっても価値観が異なる部分はあるもの。その違いを少しずつすり合わせながら、長く一緒に生きていくものだと語り合った。

浮気に対して厳しい姿勢を見せた2人だったが、相談者が男性に強く惹かれていることも踏まえ、今すぐに諦める必要はないと助言。まずは食事に行き、過去の浮気について詳しく聞くとともに、本人がその行為をどう捉えているのか、相手の人となりを確認するよう勧めていた。





