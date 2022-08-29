阿部寛、清野菜名、磯村勇斗、高杉真宙、モトーラ世理奈、内田英治監督が26日、『異動辞令は音楽隊！』初日舞台挨拶に登場した。
『異動辞令は音楽隊！』全国公開中
配給：ギャガ
©2022 『異動辞令は音楽隊！』製作委員会
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