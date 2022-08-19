大泉洋、小林幸子、水野美紀、関口メンディー、潮田玲子、山田優らが18日、『ザ・マスクド・シンガー』シーズン2 波乱の最終回大予想イベントに登場した。
（オススメ動画）
🎬大泉洋、関口メンディーらが仕掛けたドッキリに戦々恐々！サプライズ登場に「いない人の悪口言うから…」『ザ・マスクド・シンガー』シーズン2 波乱の最終回大予想イベント
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🎬大泉洋、登場直後の“ぼやき”を小林幸子にたしめられる！？『ザ・マスクド・シンガー』シーズン2 波乱の最終回大予想イベント
https://youtu.be/Y4HBSOmmZT8
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