俳優の大泉洋や成田凌が出演する凸版印刷の新CM『すべてを突破する。 TOPPA!!!TOPPAN 医療・ヘルスケア篇』が公開された。

（オススメ動画）
🎬大泉洋、ついにNetflixにぼやき爆発「どのカメラか全く分からない」「打ち合わせしたのに」　Netflix映画『浅草キッド』配信記念イベント
https://youtu.be/lsHGlPlMKHU

🎬大泉洋、宮沢氷魚の”英語混じりトーク”が大好きで無茶振り「英語入れて喋ってくれる？」映画『騙し絵の牙』公開前夜祭
https://youtu.be/wluIAyL97ZA

🎬大泉洋、登場でキメるもPerfumeに「ダサい」と言われキレる「誰だ？ダサいって言ったの」『ザ・マスクド・シンガー』配信直前プレミアイベント
https://youtu.be/7YuRIR3nZ54

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi