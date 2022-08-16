

言わずと知れた、K-1不動の看板スター、武尊。2022年6月に格闘技ファンが待ち望んだ、那須川天心との『THE MATCH 2022』を終え、心身の不調を明かし、無期限の休養を発表した。

マイナビニュースでは、K-1の仕掛け人であり、中村拓己プロデューサーに話を聞いた。

いわゆる“新生K-1”を武尊と共に盛り上げてきた中村プロデューサーは、『THE MATCH 2022』について、無期限休養について、そして将来的な“格闘技への復帰”に何を思っているのか。

全５回のシリーズ第一弾では、武尊選手への思いを明かしてくれた。

（オススメ動画）

🎬【THE MACTH】武尊、那須川天心との激闘を終え、言葉を絞り出す『Yogibo presents THE MATCH 2022』

https://youtu.be/3JWTVHoZa5Q

🎬武尊、「中途半端にK-1を背負いたくない」敗戦を受け“ケジメ”のベルト返上『THE MATCH 2022後における記者会見』

https://youtu.be/lmu7XWTAy_U

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