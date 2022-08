芥見下々氏が呪いとそれを祓う呪術師を題材に描いた漫画「呪術廻戦」。 2018年から「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて連載がスタートし、2020年にはテレビアニメの1期が放送され、2023年からは2期の放送が決定している大人気作品です。

仙台で暮らしていた高校生の虎杖悠仁が、体内に特級呪物・両面宿儺を取り込んでしまったことから、東京都立呪術高等専門学校へと編入し、呪いを祓う呪術師となっていく姿を描く物語です。虎杖の同級生である伏黒恵や釘崎野薔薇、最強の呪術師で虎杖たちを導く教師でもある五条悟、五条の後輩である呪術師・七海建人ら、人気のキャラクターも多く登場しています。

そこで今回は、マイナビニュース会員の男女508名を対象に、漫画「呪術廻戦」の中で印象に残っている名セリフについてアンケート調査をしました。

漫画「呪術廻戦」の名言ランキング

マイナビニュース会員に漫画「呪術廻戦」に登場する名セリフの中で印象に残っているものを聞いてみたところ、このような結果になりました。

1位「大丈夫 僕最強だから」【五条悟】(8.3%)

2位「自分が死ぬ時のことは分からんけど 生き様で後悔はしたくない」【虎杖悠仁】(7.9%)

3位「大丈夫でしょ だって君弱いもん」【五条悟】(7.4%)

4位「俺は正義の味方(ヒーロー)じゃない 呪術師なんだ」【伏黒恵】(5.8%)

5位「後は頼みます」【七海建人】(5.0%)

6位「『死んで勝つ』と『死んでも勝つ』は 全然違うよ恵」【五条悟】(4.5%)

7位「『無関心』こそ 人間の行き着くべき美徳です」【吉野順平】(3.7%)

7位「僕の親友だよ たった一人のね」【五条悟】(3.7%)

9位「オマエは強いから 人を助けろ 手の届く範囲でいい 救える奴は救っとけ 迷っても感謝されなくても とにかく助けてやれ オマエは大勢に囲まれて死ね 俺みたいにはなるなよ」【虎杖倭助】(3.3%)

9位「カワイイ後輩を泣かした奴は ブチ殺す」【西宮桃】(3.3%)

11位「誰かを呪う暇があったら 大切な人のことを考えていたいの」【伏黒津美紀】(2.9%)

11位「強くなってよ 僕に置いていかれないくらい」【五条悟】(2.9%)

11位「呪術師に悔いのない死などない」【夜蛾正道】(2.9%)

14位「人を許せないのは悪いことじゃないよ それも恵の優しさでしょう?」【伏黒津美紀】(2.5%)

14位「どんな女が 好み(タイプ)だ?」【東堂葵】(2.5%)

14位「失礼だな 純愛だよ」【乙骨憂太】(2.5%)

14位「少しでも多くの善人が 平等を享受できる様に 俺は不平等に 人を助ける」【伏黒恵】(2.5%)

18位「やめだ やってやるよ!! 自由に!!」【伏黒恵】(2.1%)

19位「でも残念 私との相性 最悪だよ!! 我慢比べしよっか♡」【釘崎野薔薇】(1.7%)

19位「噓つき…大っ嫌い」【禪院真依】(1.7%)

19位「呪いを祓って祓って祓いまくれ!! 自信も他人もその後からついてくんだよ!! 呪術高専(ここ)は そういう場所だ!!!」【禪院真希】(1.7%)

19位「最期くらい呪いの言葉を吐けよ」【夏油傑】(1.7%)

23位「俺ナナミンの分までちゃんと苦しむよ」【虎杖悠仁】(1.2%)

23位「Thank you so much 東堂(ベストフレンド)!!」【虎杖悠仁】(1.2%)

23位「私は『釘崎野薔薇』なんだよ!!」【釘崎野薔薇】(1.2%)

23位「そういう小さな絶望の積み重ねが 人を大人にするのです」【七海建人】(1.2%)

23位「この程度で僕に勝てると 思ってる脳みそに 驚いたって言ってんだよ」【五条悟】(1.2%)

23位「母さんも僕も 人の心に呪われたって言うのか」【吉野順平】(1.2%)

29位「オマエは何を託された?」【東堂葵】(0.8%)

29位「でも死なせたくありません」【伏黒恵】(0.8%)

29位「懸けられるわ 私が私であるためだもの」【釘崎野薔薇】(0.8%)

29位「虎杖君はもう 呪術師なんですから」【七海建人】(0.8%)

29位「うるせぇよ 不幸なら何しても許されんのかよ じゃあ何か? 逆に恵まれた人間が後ろ指差されりゃ満足か?」【釘崎野薔薇】(0.8%)

34位「正しい死に様なんて分かりゃしない ならせめて 分かるまで アイツを殺すまで もう俺は負けない」【虎杖悠仁】(0.4%)

34位「人間 術師 呪霊 千年前戦った中ではマシな方だった 誇れ オマエは強い」【両面宿儺】(0.4%)



1位「大丈夫 僕最強だから」【五条悟】(8.3%)

1位に輝いた名言は「呪術廻戦」を代表するセリフと言ってもいい程のインパクトを残した、五条のこのセリフです。

「無下限呪術」と「六眼」を併せ持つ五条が最強であることはいわずもがなですが、自ら言ってしまうところに五条らしさを感じます。ふざけた言動が目立ちますが、その実力は間違いなく本物。これ以上ない説得力を持つ名言でした。

・「五条先生の格好よさが詰まっているから」(49歳男性)

・「絶対的な強さと安心感がある」(49歳男性)

・「読者であるにも関わらず先生の心強さに救われたから」(22歳女性)

・「漫画の序盤で五条悟の実力がどの程度か、まだわからない段階での発言だったので記憶に残った。実際に最強だったので、本当にカッコよかった!」(43歳男性)

・「なぜか安心できるセリフだと思う」(56歳男性)



2位「自分が死ぬ時のことは分からんけど 生き様で後悔はしたくない」【虎杖悠仁】(7.9%)

2位に選ばれたのは、主人公の虎杖が呪術高専に転入を決めた時に口にしたこのセリフです。特級呪物である両面宿儺の指を食べた事で処刑対象となった虎杖でしたが、五条の提案により宿儺に耐えうる器として指をすべて取り込んでから死ぬ道を選択します。

夜蛾学長との面談では、宿儺の器としての使命を果たせるのは自分しかいないのに、そこから逃げて暮らすのはごめんだと宣言し、この言葉を発しました。虎杖の覚悟が感じられる非常に熱いセリフと言えるでしょう。

・「そのとおりだと思う。そうありたい」(49歳男性)

・「悔いのない人生を歩みたいと改めて感じさせてくれたから」(56歳男性)

・「このセリフが本当に心に残った」(37歳女性)

・「シンプルにカッコいいから」(43歳男性)



3位「大丈夫でしょ だって君弱いもん」【五条悟】(7.4%)

3位にランクインしたのは、五条が特級呪霊の漏瑚に対して言ったこのセリフです。

五条の本当の強さをまだ知らない漏瑚は、しょせん人間とバカにしてかかります。圧倒されながらも次の策を考える漏瑚でしたが、五条は死亡したことになっている虎杖を漏瑚との戦いの場に見学として連れ出すのでした。

漏瑚は宿儺の器である虎杖の登場に驚きながらも足手まといを連れてきたとして、五条の行動を嘲笑します。そこで五条は漏瑚を小バカにしたような態度でこの言葉を発しました。煽られて激怒した漏瑚が頭部を噴火させる姿が印象的なワンシーンです。

・「五条悟のチートさが伝わる」(49歳男性)

・「最強呪術師の強さが際立っていたから」(46歳男性)

・「五条悟が強くて好きだから。圧倒的な強さと余裕を感じる所がよい」(43歳男性)



4位「俺は正義の味方(ヒーロー)じゃない 呪術師なんだ」【伏黒恵】(5.8%)

4位には宿儺に心臓をつぶされ死ぬ直前の虎杖に、伏黒が言ったこの言葉が選ばれました。少年院の任務で収監者たちの遺体をどうするかもめる虎杖と伏黒。そもそも伏黒は悪人である収監者を助けるつもりはありませんでした。それを聞いた虎杖は、だったら悪の権化のような宿儺を受肉した自分をなぜ助けたのかと問いただします。

4位に選ばれたこのセリフは、虎杖の問いへの回答だったのでしょう。伏黒の呪術師に対する考え方・助ける人間を選ぶときの自分の中での基準が示された非常に重要なエピソードです。

・「人を助けたいというやさしい言葉に感動する」(45歳男性)

・「正義のヒーローにはないすごさと、信念があり、アニメのストーリーが鮮明に目に浮かぶので」(64歳男性)



5位「後は頼みます」【七海建人】(5.0%)

5位には、一級術師である七海建人の最期の言葉がランクインしました。渋谷事変で七海は陀艮戦で大ダメージを受けた後、たまたま遭遇した漏瑚に上半身を燃やされます。

この時点で死亡しておかしくない状態でしたが、瀕死になりながらも七海は仲間の安否を心配しながら呪霊を祓っていきました。しかし最終的に真人の攻撃により死亡。そんな七海の最期を偶然見届けることになった虎杖に、七海はこの言葉をかけるのでした。

このタイミングでの七海の死亡は非常に衝撃的な展開で、読者にとっても大きな喪失感があったのではないでしょうか。

・「短い言葉だけど印象に残るシーンだったから」(36歳女性)

・「とても印象に残るセリフだと思いました」(43歳女性)



6位「『死んで勝つ』と『死んでも勝つ』は 全然違うよ恵」【五条悟】(4.5%)

伏黒との稽古中に五条が言ったこのセリフが6位にランクインしました。ここでいう「死んで勝つ」は言葉通り死ぬことで相手に勝つ、つまり勝利条件が自身の死となっている場合を指します。一方で「死んでも勝つ」は死ぬ気で勝つ、死ぬ覚悟で挑むといったニュアンスで二つはまったく別のものでした。

なぜ伏黒に前者の選択肢があるかというと、彼の術式には最凶の式神・魔虚羅(まこら)が存在するからです。魔虚羅を出せば相手に勝つ事はできますが、調伏できていない伏黒自身も魔虚羅に殺されることになります。

五条のこの言葉は、自己犠牲ありきの勝利をいつまでも選択肢から外せない伏黒への喝でした。

・「言われてみてなるほどと感じたから」(33歳男性)

・「真の意味をつくづく考えさせられる」(36歳女性)



7位「『無関心』こそ 人間の行き着くべき美徳です」【吉野順平】(3.7%)

7位には、吉野順平の持論となるこの回答が選ばれました。真人が変形させた人間を見ても特に動じる事のない吉野に、真人は死体には慣れているのかと尋ねました。その返答として、吉野は人間の醜悪さについて語り始めるのです。

学校でいじめられてきた吉野は人間の醜悪さを、身をもって体験しています。そのため、人間に期待する事もなければ、他人の死を悲しむこともありません。こういった無関心を肯定する吉野のこの発言は、いじめというつらい経験があったからこそ言える持論でした。

・「ある意味『真理』であり、本当の意味で『深い』言葉だと思う」(59歳男性)

・「一瞬冷たいような言い回しのように聞こえるが、奥底にはやさしさがある言葉だと思うから。しかし、なかなか言える言葉ではない」(62歳女性)



7位「僕の親友だよ たった一人のね」【五条悟】(3.7%)

同率で7位に選ばれたのは「呪術廻戦0巻 東京都立呪術高等専門学校」での五条のこのセリフでした。最悪の呪術テロ・百鬼夜行から数日後、五条は乙骨に紛失していた学生証を渡します。

先生が拾ってくれたのかと尋ねる乙骨に対して、五条はこの言葉で返しました。ここでいう僕の親友とは、百鬼夜行の首謀者である夏油傑です。五条と夏油は2人が高専に通っていた頃からの好敵手であり、親友でした。

かつての親友とふたたび手を取り合う事が叶わなかった五条ですが、夏油の暴走もすべて含めていまだに彼を親友と呼ぶ様子から五条の想いの大きさが伝わる名言でした。

・「たった一人でいいから、そんな言葉を言ってもらえたらとてもうれしいと思うから」(54歳女性)

・「自分にも親友と呼べる人がいる。思わず顔が浮かんできた言葉です」(57歳男性)



9位「オマエは強いから 人を助けろ 手の届く範囲でいい 救える奴は救っとけ 迷っても感謝されなくても とにかく助けてやれ オマエは大勢に囲まれて死ね 俺みたいにはなるなよ」【虎杖倭助】(3.3%)

虎杖の親代わりのような存在だった祖父・倭助の最期の言葉が9位にランクインしました。虎杖には背を向けたままでしたが、いつもと変わらない口ぶりでこの言葉を伝えた倭助は、そのまま息を引き取ります。

倭助の遺言となったこの言葉は、虎杖にとって呪いとなりましたが悪い意味ではなく、ブレずに真っすぐ進むための縛りにもなっているように感じます。

・「虎杖が生きる指針にしているこの言葉は自分への励ましにもなっていて心に響く」(60歳女性)

・「祖父が死の直前に遺しただけあって、心に響くから」(27歳男性)



9位「カワイイ後輩を泣かした奴は ブチ殺す」【西宮桃】(3.3%)

同じく9位に選ばれたのは、呪術高専京都校3年の西宮桃が言ったこのセリフです。メカ丸が内通者だったことを知り、新幹線で東京へと向かう京都校のメンバーたち。その車内で、三輪霞はメカ丸と最後の会話を交わします。誰よりも一般人に近い感情を持つ三輪は、メカ丸との通信が切れるとたまらず号泣してしまい、その声は扉の向こうまで響いていました。後輩である三輪の泣き声を聞いた西宮は怒りをあらわにするのでした。

・「こういう先輩になりたいと思う」(31歳女性)

・「カッコいいので、とても好きです」(41歳男性)



11位「誰かを呪う暇があったら 大切な人のことを考えていたいの」【伏黒津美紀】(2.9%)

11位にランクインしたのは、伏黒恵の義理の姉である津美紀が伏黒に対して言ったこの言葉です。津美紀は物語が始まった時点から、呪いを受けて寝たきりの状態でした。そのため、このセリフは回想で登場します。

この言葉からもわかるように津美紀は疑う余地のない善人です。人を呪うなんて選択肢は、津美紀にはありませんでした。しかしそんな善人の彼女は理不尽に呪われ、目を覚まさなくなってしまいます。

・「このセリフはなかなか言えないし、作れない」(52歳男性)

・「その言葉に共感するので」(68歳男性)



11位「強くなってよ 僕に置いていかれないくらい」【五条悟】(2.9%)

同じく11位となったのは、五条が伏黒と初めて会った時に言ったこのセリフです。当時小学生の伏黒は、初対面の謎の男である五条に禪院家や父親の話を聞かされますが、特に動じることなく対応します。しかし、禪院家に行けば津美紀が幸せになることは絶対にないと断言されると、厳しい表情を見せるのでした。

五条はその表情からすべてを察し、姉弟2人の生活を守れるよう話を通し、代わりに自分が伏黒を呪術師として育てる事を決めます。五条のこの言葉からは未来への希望と、伏黒への期待が感じられました。

・「この言葉が一番印象に残ったので」(67歳男性)

・「自分が強いだけではダメ。救える命には限りがある。強い呪術師を育てようと決意したシーン」(60歳女性)



11位「呪術師に悔いのない死などない」【夜蛾正道】(2.9%)

呪術高専東京校へ転入するため面談にきた虎杖と対峙する、夜蛾正道校長のこの言葉が、同率で11位に選ばれました。

呪術師になってどうするつもりかとの問いに対して、虎杖の覚悟が甘いことを見抜いた夜蛾は呪術師の世界の厳しさや現実を突きつけます。それを受けて出た虎杖の本心を聞き、夜蛾は虎杖の転入を認めるのでした。

・「呪術師をとてもよくあらわしている言葉のように感じたから」(59歳男性)

・「呪術師に悲哀を感じて泣けてくるからです」(52歳男性)



14位「人を許せないのは悪いことじゃないよ それも恵の優しさでしょう?」【伏黒津美紀】(2.5%)

津美紀が昔、伏黒に言ったこの言葉が14位となりました。中学時代は津美紀の事を疎ましく思っていた伏黒でしたが、呪術師になり、過去の自分の考えが未熟だったことに気付きます。

精神的に幼かった伏黒のひねくれた性格や不器用さすらも受け入れていた津美紀はやはり善人そのもの。心の広さと清らかさが感じられる一言です。

・「セリフの深さを感じます」(59歳男性)



14位「どんな女が 好み(タイプ)だ?」【東堂葵】(2.5%)

同率で14位にランクインしたのは、呪術高専京都校3年の東堂葵の挨拶がわりとも言えるこのセリフです。初対面の人には女性の好みを聞くという少し変わった習性を持つ東堂。その返答次第では伏黒がボコボコにされたように理不尽な暴力に発展することもあります。

しかし、虎杖は東堂と同様に「尻(ケツ)と身長(タッパ)のデカい女の子」がタイプと答えたことによって気に入られる事となりました。

・「思う人の好みでその人の性格がわかるという点で驚いたから」(52歳男性)

・「東堂葵のキメポーズもかっこよすぎるから」(44歳男性)



14位「失礼だな 純愛だよ」【乙骨憂太】(2.5%)

同じく14位に選ばれたのは『劇場版呪術廻戦0』のポスタービジュアルにも採用された乙骨のこのセリフです。

夏油傑との戦闘で実力以上の力が必要だと悟った乙骨は、自身に憑いている特級過呪怨霊・祈本里香に、自分のすべてを差し出す代わりに力を貸してほしいと頼みます。それにより乙骨の呪力のリミッターは解除され、夏油の呪霊にも対抗可能な力を得ました。

乙骨の覚醒を見た夏油はその行動を女たらしだと非難しますが、乙骨は挑発に乗ることなく真剣にこう言い返すのでした。

・「皮肉を込めたカッコいい言い方だと思うから」(51歳男性)

・「主人公の純愛の気持ちがよくわかるので、この言葉が一番よいと思います」(58歳男性)



14位「少しでも多くの善人が 平等を享受できる様に 俺は不平等に 人を助ける」【伏黒恵】(2.5%)

少年院での任務の際、宿儺と対峙した伏黒が心の中で語ったこのセリフが同率で14位となりました。善人である津美紀が呪われる一方で、蒸発した父が今もどこかでのうのうと生きていると考える伏黒は、人々の運命は因果応報とは限らないと感じていました。

だからこそ、人を助ける時は善人を選択するというのが伏黒の考えです。実際に伏黒は元々少年院に収監されていた人を助ける気はありませんでしたが、宿儺に乗っ取られた虎杖を助けるためには捨て身の戦略を選んでいます。

その後、自我を取り戻した虎杖が伏黒の目の前で息を引き取るシーンには、胸を締め付けられた読者も多かったのではないでしょうか。

・「好きなキャラクターでこの言葉はジーンときた」(49歳女性)

・「人間が生きるうえでの美学がある」(40歳男性)



18位「やめだ やってやるよ!! 自由に!!」【伏黒恵】(2.1%)

18位には八十八橋で呪霊と対峙した際、領域展開を試みる際の伏黒のこのセリフが選ばれました。格上の呪霊相手に苦戦する伏黒は、稽古中の五条との会話を思い出します。

捨て身の戦略をとがめられていた伏黒でしたが、今回も奥の手を使おうとしました。しかし何とか思いとどまり、未完成で不格好な領域を展開します。実力もポテンシャルも五条に認められていただけあり、きっかけさえあれば成長はあっという間です。伏黒が新たな境地に立った瞬間となりました。

・「痺れるセリフだ。キャラのよさが出ている」(55歳男性)

・「決意がカッコいいと思う」(47歳女性)



19位「でも残念 私との相性 最悪だよ!! 我慢比べしよっか♡」【釘崎野薔薇】(1.7%)

19位にランクインしたのは、特級呪物・呪胎九相図の受肉体である壊相と血塗戦で、釘崎野薔薇が言い放ったこのセリフです。

壊相達の術式に相当追い込まれた状態でしたが、釘崎はひるむことなく反撃に出ます。しかしその反撃とは、釘崎自身の体に釘を打ち込み、血液をたどり2人を攻撃するというもの。かなりの痛みをともなうのでそう簡単にできる事ではありませんが、躊躇しない釘崎がかっこよすぎる名シーンです。

・「このシーンが特にカッコいいし、とても好きです」(34歳女性)

・「野薔薇カッコいいです! 一番好きなキャラ」(55歳男性)



19位「噓つき…大っ嫌い」【禪院真依】(1.7%)

同じく19位に選ばれたのは、禪院真希の双子の妹・真依が真希に対する思いをつぶやいたこのセリフです。御三家である禪院家に双子として生まれた真希と真依。

呪力がない代わりに超人的な身体能力を与えられた真希は自主的に禪院家を出ます。一人残された真依は、うわべでは自分勝手な真希を嫌うような言動を見せますが、本心では大好きなお姉ちゃんに置いて行かれたことを悲しんでいました。

素直になれない真依の切ないつぶやきが印象的な一言でした。

・「かわいくてキュンとなる」(51歳男性)

・「このセリフのインパクトが強烈で鮮明に記憶に残っています。性格が好き。こんなにもストレートな女の子、大好きですね」(62歳男性)



19位「呪いを祓って祓って祓いまくれ!! 自信も他人もその後からついてくんだよ!! 呪術高専(ここ)は そういう場所だ!!!」【禪院真希】(1.7%)

同じく19位には、「呪術廻戦0巻 東京都立呪術高等専門学校」で転入してきたばかりの乙骨に対して真希が言い放ったこのセリフが選ばれました。

当時の乙骨は呪いを理解できておらず、自身に憑いている祈本里香におびえる弱々しい少年でした。他者との関わりや生きていく事への自信が欲しいと考えつつ、何も行動することができなかった乙骨。そんな彼の本心を見抜いたかのような真希の喝は乙骨の心にも響くのでした。

・「とてもカッコいいから!」(39歳男性)

・「勇気が湧いてくるから」(27歳女性)



19位「最期くらい呪いの言葉を吐けよ」【夏油傑】(1.7%)

百鬼夜行で乙骨に敗れ、次こそはとリベンジを誓い、その場を離れる夏油傑でしたが、五条の存在に気付き逃走を諦めました。そして五条に本心を語るのでした。そんな夏油に、五条も最後の言葉をかけます。それを受けて少しはにかむように言った夏油のこのセリフが同率で19位となりました。

五条が最後に言った言葉は原作でも劇場版でも伏せられていますが、作者の芥見氏がヒントを出してくれているので、いくつかの候補に絞ることはできます。気になる方は是非「呪術廻戦0巻」のエピソードを見返してみてください。

ちなみに劇場版の収録の際に、五条役の中村悠一さんは実際にこのセリフを発していたそうです。夏油役の櫻井孝宏さんは、それがあったからより感情を込めてこのセリフが言えたと公言していました。

・「話の展開から言って、これは夏油から五条に対する逆接的な感謝の気持ちのあらわれだと思うから」(69歳男性)

・「心に響いた一言」(67歳男性)



23位「俺ナナミンの分までちゃんと苦しむよ」【虎杖悠仁】(1.2%)

渋谷事変で宿儺に体を乗っ取られた虎杖は自我を取り戻した後、宿儺による大量虐殺や七海・釘崎の死を目の当たりにして心が折れてしまいます。そんな虎杖を立ち直らせたのは東堂でした。

東堂の言葉を受けて、七海からの「後は頼みます」という言葉を思い出した虎杖は、自分の抱える罪を言い訳に逃げて楽になろうとしていたことに気付きます。過酷な試練を受けて精神的に大きく成長した虎杖の心の声が23位となりました。

・「キャラクターが際立っていてよかった」(47歳男性)

・「言ってみたい言葉だから」(40歳男性)



23位「Thank you so much 東堂(ベストフレンド)!!」【虎杖悠仁】(1.2%)

姉妹校交流会に乱入してきた花御と虎杖の対戦を見ていた東堂は、突然虎杖を平手打ちします。虎杖の中にある怒りの感情が黒閃発動の邪魔になっていることにいち早く気付いた東堂は、虎杖を諭し間髪入れずにさらにもう一発平手打ち。突然の出来事に、仲間割れでもしているのかと不思議がる花御でしたが、東堂のおかげで雑念が消えた虎杖は見事に黒閃を決めます。さらにそのまま4連発を成功させるという離れ業を成し遂げました。

冷静さを取り戻させてくれた東堂に感謝する虎杖のセリフが同率で23位に選ばれました。

・「面白いシチュエーション!」(49歳男性)



23位「私は『釘崎野薔薇』なんだよ!!」【釘崎野薔薇】(1.2%)

同じく23位には、姉妹校交流会での釘崎野薔薇のかっこよすぎるセリフがランクインしました。女の呪術師がどうあるべきかという持論を述べる京都校の西宮桃に対して、釘崎はいら立ちを募らせていきます。

我が道を確立している釘崎にとって西宮の話は、理解はできても納得できるものではありません。最終的には、男も女も関係ないと言い切り、こうありたいと思う自分に素直になれる自分が大好きだと肯定します。釘崎の芯の強さが前面に出た名シーンでした。

・「自分が自分であることを意識したところがいい」(42歳男性)

・「好きなキャラクターのセリフだから」(38歳男性)



23位「そういう小さな絶望の積み重ねが 人を大人にするのです」【七海建人】(1.2%)

虎杖と初めての共同任務についた七海は、虎杖はまだ子どもであるため護衛の対象者であるという持論を展開します。子ども扱いされたことに不満を漏らす虎杖でしたが、死線を越え強くなったのは事実でも決して大人になったわけではありません。

大人になるということを、枕元の抜け毛が増える事やお気に入りの惣菜パンがコンビニから無くなることの連続だとし、それらを小さな絶望と呼びました。あまりにもリアルなこの七海のセリフが同率で23位となりました。

・「『なるほど』と思って、とても納得できた」(59歳男性)



23位「この程度で僕に勝てると 思ってる脳みそに 驚いたって言ってんだよ」【五条悟】(1.2%)

渋谷事変の際、東京メトロ渋谷駅地下で五条が対峙する漏瑚に言った迫力満点のこのセリフが、同率で23位となりました。五条が実力を発揮できなくするために大量の一般人を巻き込む作戦に出た呪霊サイド。

その作戦に自信があったのか強気に出る漏瑚でしたが、そんなもくろみを意にも介さず五条は鬼気迫る表情でこう言うのでした。通常、あれだけの一般人に手を出されれば多少の動揺が見えてもおかしくありませんが、まったく揺るがない五条はやはり異次元の存在なのでしょう。

・「この渋みのきいたセリフが忘れられない」(63歳男性)

・「好きなのに理由もクソもない!」(61歳男性)



23位「母さんも僕も 人の心に呪われたって言うのか」【吉野順平】(1.2%)

同じく23位に選ばれたのは、里桜高校で吉野が虎杖に言った悲痛な叫びでした。母が殺された事で暴走した吉野を止めようとする虎杖は、なぜこんな事をしたのか問います。心の綺麗な母に育てられた吉野だからこそ、この事件がまやかしの心によるものだと信じたかったのでしょう。それを聞いて吉野に歩み寄る虎杖でしたが、真人によって阻まれる展開からも目が離せません。

・「インパクトのあるセリフだったから」(49歳男性)

・「かなりカッコよくて惚れ惚れする」(32歳男性)



29位「オマエは何を託された?」【東堂葵】(0.8%)

東堂は渋谷事変で完全に折れた虎杖の心をふたたび奮い立たせました。呪術師として生きる覚悟や仲間がいてこその呪術師という概念を伝えたのち、この問いを虎杖に投げかけます。

すぐに答えを出せなくてもよいが、答えが出るまで足を止めるなとはいかにも東堂らしいアドバイスでした。虎杖に気付きを与えて目を覚まさせた、まるで師匠のような東堂のセリフが29位となりました。

・「とてもカッコいいセリフだと思う」(51歳男性)



29位「でも死なせたくありません」【伏黒恵】(0.8%)

特級呪物・両面宿儺の指を回収にきた伏黒の前で、虎杖は宿儺の指を飲み込んでしまいました。宿儺を取り込んだ虎杖は、呪術規定に基づけば処刑対象です。それがわかっていながらも、虎杖を善人だと感じた伏黒は五条にハッキリとこう告げるのでした。私情かと問われると即座に認めた伏黒の虎杖に対する気持ちが同率で29位となりました。

自己主張が強い方ではない伏黒が、ここまで明確に個人の意見を貫き通そうとする姿勢がとても印象に残るワンシーンでした。

・「最後は必ずあるが認めたくない心境が伝わる」(49歳男性)

・「特に印象に残っているからです」(43歳男性)



29位「懸けられるわ 私が私であるためだもの」【釘崎野薔薇】(0.8%)

29位には、釘崎の信念の強さがうかがえるこのセリフがランクインしました。虎杖に呪術師になった理由を聞かれた釘崎は、東京に来たかったからだと即答します。そんな理由で命を懸けられるのかとあきれる虎杖でしたが、釘崎は迷いなくハッキリこう返すのでした。

裏表のない釘崎のまっすぐさがよく伝わる、気持ちのいい名言のひとつです。

・「この回の印象が非常に大きかった」(63歳男性)

・「自分も一度は言ってみたい言葉ですね」(67歳男性)



29位「虎杖君はもう 呪術師なんですから」【七海建人】(0.8%)

初めての七海との任務を終えた虎杖は、自分の無力さや呪術師として人を殺す必要性を消化できずにいました。正しい死について考える虎杖に、大人としての意見を述べたうえで七海が最後に伝えたこの言葉が同率で29位でした。

七海は任務が始まる時、虎杖を呪術師と認めないと言っています。しかし同じ任務を経験し、虎杖悠仁という人間を知った七海が、虎杖を呪術師として認めた瞬間でした。

・「何を言っても様になるキャラ」(50歳女性)

・「なんか認められている感じがするから」(43歳男性)



29位「うるせぇよ 不幸なら何しても許されんのかよ じゃあ何か? 逆に恵まれた人間が後ろ指差されりゃ満足か?」【釘崎野薔薇】(0.8%)

同じく29位にランクインしたのは、姉妹校交流会で釘崎がキレながら西宮に言い放ったこの言葉です。女の呪術師は実力とかわいさを兼ね備えた完璧な存在でなくてはならないと考える西宮は、言うまでもなく釘崎と相性最悪でした。

禪院家に生まれた女がどれ程つらい思いをするかという不幸話を聞かされた釘崎は、持ち前の気の強さを全開にして反論します。環境や世間体といったものに一切ひれ伏す事のない釘崎らしい反撃でした。

・「グッとくるものがあったから」(52歳男性)



34位「正しい死に様なんて分かりゃしない ならせめて 分かるまで アイツを殺すまで もう俺は負けない」【虎杖悠仁】(0.4%)

34位にランクインしたのは、里桜高校での任務を終えた虎杖の覚悟があらわれた心の声です。真人との戦いの中で多くの死に遭遇した虎杖は、正しい死について改めて思考を巡らせますが、納得のいく正解にはたどり着けません。それならば、その答えにたどり着くまで、そして真人を倒すまでは負けちゃいけないと決意を新たにした瞬間でした。

・「虎杖悠仁の名言がカッコいい」(63歳男性)



34位「人間 術師 呪霊 千年前戦った中ではマシな方だった 誇れ オマエは強い」【両面宿儺】(0.4%)

渋谷事変で虎杖の体を乗っ取ることに成功した宿儺は、漏瑚と対戦します。その強さには圧倒的な差があり、漏瑚は一方的にやられてしまいます。誰よりも強い信念を持ちながらも何一つ実現できず最期を迎える漏瑚でしたが、宿儺は最後の一撃を与える前にこの言葉をかけ、漏瑚は涙を流します。宿儺のこの言葉が同率で34位となりました。

呪いの王である宿儺が、こういった声掛けをするのは少し意外で印象に残る場面です。

あなたが好きな「呪術廻戦」の名言は?

「呪術廻戦」に登場するキャラクターたちは、強い信念を持っていたり貫き通すべき正義を抱えていたりと、みなが大きなものを背負っています。そのため、彼らが発する言葉の一つひとつは、重みのあるものばかりです。

作中に出てくる名言は、人生観や人間としての在り方を考えさせられるものから、新しい気付きを与えてくれるものまでさまざまです。あなたの心に残った名言はありましたか?

調査時期: 2022年6月10日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計508人(男性: 403人、女性: 105人)

調査方法:インターネットログイン式アンケート