5月3日・4日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催された『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」から、シンガーソングライター・miwaの一発撮りパフォーマンスとドキュメンタリーが29日(22:00〜)、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開される。

miwa

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成し、今年5月には同チャンネル初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」を開催した。

そして、同ライブ出演アーティストの映像を順次公開中だが、今回はmiwaが登場。ピアノ、ストリングスの演奏とともに、「Sparkle」をパフォーマンスする。

■miwaコメント

「THE FIRST TAKE」は人気の動画コンテンツですが、なぜこんなに支持されているのかと考えたとき、アーティストがアーティストとして“歌”と向き合う姿に心揺さぶられるからだと思います。一発録りの緊張感は生放送やライブと似ていますが、向き合うのはカメラでもお客さんでもなく、“歌”そのものだと私は考えています。その内側に迫る「INSIDE THE FIRST TAKE」はまさしくアーティストにとってもリスナーにとっても初めての試みでした。

「INSIDE THE FIRST TAKE」では、歌に込める想いや曲ができるまでのストーリーを知ったうえで“歌”に触れることができます。初めての有観客開催となり、目の前にはお客さんもいましたが、声援も拍手も禁止となっており、ライブとは違う独特の雰囲気のなかで、やはり向き合っていたのは“歌”そのものでした。なぜ人は歌うのか、なぜ人は歌に感動するのか、その内側に迫る「INSIDE THE FIRST TAKE」だけの「Sparkle」をどうぞお楽しみください!