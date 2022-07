5月3日・4日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催された『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」から、ヒップホップユニット・Creepy Nutsの一発撮りパフォーマンスとドキュメンタリーが15日(22:00〜)、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開される。

Creepy Nuts

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成し、今年5月には同チャンネル初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」を開催した。

そして、同ライブ出演アーティストの映像を順次公開中だが、今回はCreepy Nutsが登場。映画『極主夫道 ザ・シネマ』の主題歌「2way nice guy」をパフォーマンスする。

■Creepy Nutsコメント

R-指定:極度の緊張状態の中で、お客さんも多分裏の皆さんも緊張してました。全部が張り詰めた空気感で3曲披露すると2時間ぐらいの体力消費になるんやなっていうのが分かりましたね。

DJ松永:今後は、それこそ今日のイベントみたいに1曲1曲を発明して曲が生み出せたら最高だと思いますね。自分の中での初めての試みだったり発明を実感できるような。そんな曲作りが毎回できると、音楽を作っている人間としては最高に幸せだなと思います。