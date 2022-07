5月3日・4日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催された『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」から、3人組ジャンルレスユニット・変態紳士クラブの一発撮りパフォーマンスとドキュメンタリーが27日(22:00〜)、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開される。

変態紳士クラブ

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成し、今年5月には同チャンネル初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」を開催した。

そして、同ライブ出演アーティストの映像を順次公開中だが、今回は変態紳士クラブがG.B.'s BANDを従え、「溜め息」を特別アレンジバージョンで披露する。

■WILYWNKAコメント

あっという間でした。ドキュメンタリーでも言ってた通りなんですけど、ほんま音楽に救われてたんで。自分らで歌っておきながら、こんなこと言うのもあれなんですけど、この「溜め息」という曲を作ってよかったなって、歌ってて救われたような気持ちはしました。

■VIGORMANコメント

あっという間やったのに、やっと終わった感もある不思議な時間でした。ステージに上がってからはもう一瞬も一瞬やったけど、本番の2週間前ぐらいから、ふと頭によぎるみたいな。2週間後「THE FIRST TAKE」またやるんや、、、みたいな。そのナーバスな時間を含めたら、やっと終わったみたいな感じなんですけど。やっぱり独特の緊張はありましたし、何回やっても慣れないですね(笑)。ただ自分たちも気に入ってる曲をまたたくさんの人に聴いてもらえるキッカケになったと思うと嬉しい限りです。是非見てみてください。

■GeGコメント

僕、実は29歳ぐらいまで音楽で飯食えてなくって、30歳で音楽やめようと思ってたんですけど、まぁそれでこいつらと音楽するようになって、29歳半ぐらいでいきなり飯食えるようになったんですよね。 そこから今、僕こうやって「THE FIRST TAKE」とか出させてもらってるってことは、夢は叶うんやなと思うんで。みんなも諦めんとやりましょう。