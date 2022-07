5月3日・4日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催された『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」から、歌手・ReoNaの一発撮りパフォーマンスとドキュメンタリーが22日、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開された。

ReoNa

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成し、今年5月には同チャンネル初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」を開催した。

そして、同ライブ出演アーティストの映像を順次公開中だが、今回は“絶望系アニソンシンガー”として数々のアニメ主題歌を紡いできたReoNaが登場。「ライフ・イズ・ビューティフォー」をオリジナルアレンジで披露する。

■ReoNaコメント

今回「THE FIRST TAKE」さんには二度目のお歌を紡がせていただきました。同じ空間でお届けするライブとしては、「INSIDE THE FIRST TAKE」で初めてReoNaとしてお歌紡がせていただいたんですが、本当に日常の一幕だったりとか、普段抱えてる想いだったりに寄り添えるといいなと思った楽曲を今回お届けしているので、ぜひライブでも、CDでも、ReoNaのお歌受け取っていただけると嬉しいです。ありがとうございました。