シリーズ累計観客動員556万人・興行収入78億円突破、男たちの友情と熱き闘いを様々なメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」の、クロスオーバー映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編『HiGH&LOW THE WORST X（クロス）』（9月9日公開）の本予告映像が公開された。
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🎬BE:FIRST・RYOKI＆NCT 127・YUTA、「HiGH＆LOW」に初参戦！映画『HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）』特報映像公開
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