俳優の萩原利久と八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）が1日、都内で行われた第59回ギャラクシー賞(主催:放送批評懇談会)贈賞式に登場。ドラマ特区『美しい彼』が、ギャラクシー賞の視聴者の参加により選ばれる『マイベスト TV賞』グランプリを受賞し、メインキャストを演じた2人が登壇した。
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