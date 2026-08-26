元プロ野球選手の渡辺久信氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「開幕投手はまさかのあの人!? 西武の全てを知る男、渡辺さんのベストローテーションに注目!!」に出演。西武の歴代投手から自身の“ベストローテーション”を選ぶなか、東尾修氏の現役時代のすごさを物語るエピソードを明かした。

渡辺久信氏が語る東尾修氏のすごさ

現役時代だけでなく、監督、GM時代も含め、自身が見てきた西武の投手から“ベストローテーション”を選ぶ企画で、渡辺氏は開幕投手に東尾氏を指名。

その理由について、「やっぱり東尾修以外にはいないのかなっていうか、東尾修になっちゃうのかな」と話し、「やっぱり顔ですね」と説明。これは容姿という意味ではなく、「開幕投手としての顔」だといい、「開幕投手としての威厳っていうか」と表現した。

さらに、「やっぱり経験値が一番ものを言うし、相手チームに対してもドンって、そのチームのエースっていうか」と言い、開幕投手には「1年このピッチャーを中心に回りますよ」というチームとしての意思表示の意味もあると語った。一方、東尾氏の投球については、「ボールは大したことないっすよ」とまさかの一言。MC陣から「そう言っちゃって大丈夫ですか?」と心配されても、「大丈夫でしょ」と笑った。

続けて、「ボール自体はそこまですごいボールは投げるわけじゃない」と自身の印象を語る渡辺氏だが、ストレート、シュート、スライダー、フォークなどを駆使して打者を抑える投球術は卓越していたと分析する

そのすごさを象徴するエピソードとして、渡辺氏は阪急の上田利治監督から「東尾はぶつけなかったら勝てない」と言われたことがあったと回想。厳しい内角攻めや死球でも知られた東尾氏について、「インコースぶつけなかったら、あれは抑えられないよ」といったことを言われたという。

すると、その次の阪急戦で東尾氏はシュートを1球も使わず、外角の真っすぐとスライダーだけで完封したと明かした。

この投球について、渡辺氏は「意地でしょうね。やっぱりピッチャーとしての。そういうとこがすごいなと思って」と感服。当時の阪急にはブーマーら強打者がいたにもかかわらず、インコースを使わずに抑え切ったという。

また、若手時代には東尾氏から、右打者に投げる際は「キャッチャーの構えたところに投げるんじゃない」「バッターの目を見て投げるんだ」と教えられたこともあったそう。

渡辺氏は「キャッチャーのミット見なくても、バッターの目を見ながらここに投げれるんです」と東尾氏の制球力を称賛し、「我々はできません。そんなことは」と、その技術の高さを振り返っていた。