元プロ野球選手の渡辺久信氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「開幕投手はまさかのあの人!? 西武の全てを知る男、渡辺さんのベストローテーションに注目!!」に出演。西武の歴代投手から自身の“ベストローテーション”を選ぶなか、東尾修氏の現役時代のすごさを物語るエピソードを明かした。
渡辺久信氏が語る東尾修氏のすごさ
現役時代だけでなく、監督、GM時代も含め、自身が見てきた西武の投手から“ベストローテーション”を選ぶ企画で、渡辺氏は開幕投手に東尾氏を指名。
その理由について、「やっぱり東尾修以外にはいないのかなっていうか、東尾修になっちゃうのかな」と話し、「やっぱり顔ですね」と説明。これは容姿という意味ではなく、「開幕投手としての顔」だといい、「開幕投手としての威厳っていうか」と表現した。
さらに、「やっぱり経験値が一番ものを言うし、相手チームに対してもドンって、そのチームのエースっていうか」と言い、開幕投手には「1年このピッチャーを中心に回りますよ」というチームとしての意思表示の意味もあると語った。一方、東尾氏の投球については、「ボールは大したことないっすよ」とまさかの一言。MC陣から「そう言っちゃって大丈夫ですか?」と心配されても、「大丈夫でしょ」と笑った。
続けて、「ボール自体はそこまですごいボールは投げるわけじゃない」と自身の印象を語る渡辺氏だが、ストレート、シュート、スライダー、フォークなどを駆使して打者を抑える投球術は卓越していたと分析する
そのすごさを象徴するエピソードとして、渡辺氏は阪急の上田利治監督から「東尾はぶつけなかったら勝てない」と言われたことがあったと回想。厳しい内角攻めや死球でも知られた東尾氏について、「インコースぶつけなかったら、あれは抑えられないよ」といったことを言われたという。
すると、その次の阪急戦で東尾氏はシュートを1球も使わず、外角の真っすぐとスライダーだけで完封したと明かした。
この投球について、渡辺氏は「意地でしょうね。やっぱりピッチャーとしての。そういうとこがすごいなと思って」と感服。当時の阪急にはブーマーら強打者がいたにもかかわらず、インコースを使わずに抑え切ったという。
また、若手時代には東尾氏から、右打者に投げる際は「キャッチャーの構えたところに投げるんじゃない」「バッターの目を見て投げるんだ」と教えられたこともあったそう。
渡辺氏は「キャッチャーのミット見なくても、バッターの目を見ながらここに投げれるんです」と東尾氏の制球力を称賛し、「我々はできません。そんなことは」と、その技術の高さを振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。